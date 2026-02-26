「昇瀧駒」杜拜適應良佳

香港馬迷不妨留意，本周末馬會轉播賽中，包括杜拜超級星期六，由蘇偉賢訓練的香港代表「昇瀧駒」將出戰三級賽泥地千二米北風錦標，將由田泰安執韁。如果表現出色，當能獲邀參加一級賽杜拜金莎軒錦標。

由蘇偉賢訓練的香港代表「昇瀧駒」將出戰三級賽泥地千二米北風錦標，將由田泰安執韁。如果表現出色，當能獲邀參加一級賽杜拜金莎軒錦標。相片來源：杜拜馬會

日前杜拜馬會分享蘇偉賢馬房團隊細心為「昇瀧駒」沖涼的短片，馬兒氣定神閒，似乎在杜拜適應不錯。蘇偉賢以往曾經派遣「發盈喜」和「經典帝國」兩度遠征杜拜，可見派馬遠征杜拜有一定經驗。今次安排「昇瀧駒」出戰杜拜，盡力爭取佳績。「昇瀧駒」隸屬粵港澳大灣區扶輪社團體名下，今次杜拜之戰乃馬兒轉投蘇偉賢馬房後初次出賽。

日前杜拜馬會分享蘇偉賢馬房團隊細心為「昇瀧駒」沖涼的短片，馬兒氣定神閒，似乎在杜拜適應不錯。相片來源：杜拜馬會

身在杜拜的蘇偉賢，親自拍低「昇瀧駒」的操練片段。相片來源：蘇偉賢

陳嘉甜