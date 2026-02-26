Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「昇瀧駒」杜拜適應良佳

馬圈快訊
更新時間：15:07 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:07 2026-02-26 HKT

香港馬迷不妨留意，本周末馬會轉播賽中，包括杜拜超級星期六，由蘇偉賢訓練的香港代表「昇瀧駒」將出戰三級賽泥地千二米北風錦標，將由田泰安執韁。如果表現出色，當能獲邀參加一級賽杜拜金莎軒錦標。

由蘇偉賢訓練的香港代表「昇瀧駒」將出戰三級賽泥地千二米北風錦標，將由田泰安執韁。如果表現出色，當能獲邀參加一級賽杜拜金莎軒錦標。相片來源：杜拜馬會
由蘇偉賢訓練的香港代表「昇瀧駒」將出戰三級賽泥地千二米北風錦標，將由田泰安執韁。如果表現出色，當能獲邀參加一級賽杜拜金莎軒錦標。相片來源：杜拜馬會

日前杜拜馬會分享蘇偉賢馬房團隊細心為「昇瀧駒」沖涼的短片，馬兒氣定神閒，似乎在杜拜適應不錯。蘇偉賢以往曾經派遣「發盈喜」和「經典帝國」兩度遠征杜拜，可見派馬遠征杜拜有一定經驗。今次安排「昇瀧駒」出戰杜拜，盡力爭取佳績。「昇瀧駒」隸屬粵港澳大灣區扶輪社團體名下，今次杜拜之戰乃馬兒轉投蘇偉賢馬房後初次出賽。

日前杜拜馬會分享蘇偉賢馬房團隊細心為「昇瀧駒」沖涼的短片，馬兒氣定神閒，似乎在杜拜適應不錯。相片來源：杜拜馬會
日前杜拜馬會分享蘇偉賢馬房團隊細心為「昇瀧駒」沖涼的短片，馬兒氣定神閒，似乎在杜拜適應不錯。相片來源：杜拜馬會
身在杜拜的蘇偉賢，親自拍低「昇瀧駒」的操練片段。相片來源：蘇偉賢
身在杜拜的蘇偉賢，親自拍低「昇瀧駒」的操練片段。相片來源：蘇偉賢

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前