馬場密探048｜「幸運傳承」弘仔升格

今晚快活谷頭場五班千二米，見習騎師黃智弘策騎方嘉柏馬房的「幸運傳承」贏得在港第七十場頭馬，正式升格為大師傅，由下次賽事開始上陣時獲減三磅。

今場賽事之後，馬會隨即舉行畢業儀式，馬會賽馬事務執行總監夏定安向其頒贈紀念品，黃智弘的父母亦在場祝賀。

方廄見習生黃智弘憑「幸運傳承」勝出，升格成為大師傅。馬主張素玲丈夫梁啟徽表示，十分開心此馬成為黃智弘的畢業馬，此馬今仗負輕磅有利。

黃智弘說:「我用了三年多的時間畢業成為大師傅，我十分多謝馬會多年來的栽培，以及騎術學校、恩師方嘉柏和我的家人支持等，所有幫忙過我的人。我策騎初時，有許多不足之處，引起許多批評，我接受批評，努力改進，例如我韁繩拿捏有改善的空間，我會不斷改進，希望升做大師傅後，仍然可以站穩住腳，獲得足夠支持。」

「幸運傳承」馬主張素玲說：「在沙圈時，方嘉柏向我們表示，『幸運傳承』行圈時很淡定，也沒有周身汗濕，與以往有所不同，所以我們都有一定信心。」