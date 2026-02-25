Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「幸運傳承」弘仔升格

馬圈快訊
更新時間：19:16 2026-02-25 HKT
發佈時間：19:16 2026-02-25 HKT

今晚快活谷頭場五班千二米，見習騎師黃智弘策騎方嘉柏馬房的「幸運傳承」贏得在港第七十場頭馬，正式升格為大師傅，由下次賽事開始上陣時獲減三磅。

今場賽事之後，馬會隨即舉行畢業儀式，馬會賽馬事務執行總監夏定安向其頒贈紀念品，黃智弘的父母亦在場祝賀。

方廄見習生黃智弘憑「幸運傳承」勝出，升格成為大師傅。馬主張素玲丈夫梁啟徽表示，十分開心此馬成為黃智弘的畢業馬，此馬今仗負輕磅有利。

黃智弘說:「我用了三年多的時間畢業成為大師傅，我十分多謝馬會多年來的栽培，以及騎術學校、恩師方嘉柏和我的家人支持等，所有幫忙過我的人。我策騎初時，有許多不足之處，引起許多批評，我接受批評，努力改進，例如我韁繩拿捏有改善的空間，我會不斷改進，希望升做大師傅後，仍然可以站穩住腳，獲得足夠支持。」

「幸運傳承」馬主張素玲說：「在沙圈時，方嘉柏向我們表示，『幸運傳承』行圈時很淡定，也沒有周身汗濕，與以往有所不同，所以我們都有一定信心。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
9小時前
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
7小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
5小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
6小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
11小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT