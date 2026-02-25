Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杜拜超級星期六賽馬日 「昇瀧駒」準備就緒挑戰北風錦標

馬圈快訊
練馬師蘇偉賢現正努力不懈，為「昇瀧駒」備戰將於週六（2月28日）晚上在阿聯酋杜拜美丹馬場舉行的三級賽北風錦標（1200米，泥地）。
 
至今在港累積超過四百場頭馬的蘇偉賢除了為這匹在港取得五捷的佳駟調整了配備外，也安排了逆時針方向操練及出閘訓練，盼能盡量提升馬兒揚威海外的機會。
 
蘇偉賢說：「馬兒的訓練表現理想。超級星期六賽馬日之前，牠將於週四（2月26日）早上進行彈閘，隨後會進行約四百米的快跑操練。」
 
「這樣能讓牠感受一下（閘廂），牠的出閘速度很重要。有時候，如果馬匹出閘緩慢的話，便要面對前駒踢起的泥頭，然後停止上前。馬兒本週末還會佩戴防沙眼罩上陣。牠未曾佩戴此裝備出賽，但牠佩戴後試閘時表現理想。」
 
馬匹戴上防沙眼罩後，雙眼會被強韌的黑色紗網覆蓋，以擋禦碎石及前駒踢起的泥頭。「昇瀧駒」曾於2月10日佩戴防沙眼罩參加一組1200米泥地試閘，由田泰安策騎，最終在率先衝線的「嘉應高昇」之後以第三名過終點，締速1分09.21秒。
 
蘇偉賢麾下的「發盈喜」及「經典帝國」均曾兩度遠征杜拜，儘管皆未能躋身三甲，但蘇偉賢希望這些經驗能幫助他今次與「昇瀧駒」攜手爭取佳績。
 
現年六歲的「昇瀧駒」隸屬粵港澳大灣區扶輪社團體名下，轉投蘇偉賢馬房後尚未出賽。這匹「千秋巨子」的子嗣於易廄前曾在港披甲二十三次，當中五度攻下沙田全天候跑道賽事。

「昇瀧駒」在杜拜出操備戰超級星期六賽馬日。
「昇瀧駒」在杜拜出操備戰超級星期六賽馬日。

 
蘇偉賢說：「我曾派遣『經典帝國』遠征杜拜，可惜牠於出閘時失蹄，拋下騎師。『昇瀧駒』在香港試閘的表現不俗，我希望牠能交出好表現，但牠必須應付場地狀況及以逆時針方向競逐這兩大考驗。」
 
「在香港時，我曾親自策騎馬兒進行兩課逆時針方向的快操，過程均相當順利，但當牠受壓時情況將會完全不一樣。杜拜的場地截然不同，要爭勝絕非易事，但我希望牠能取得佳績。田泰安將會為牠主轡。」
 
由鄭俊偉訓練的「好好計」曾於2014年攻下北風錦標。
 
馬會將於本週末即時轉播杜拜超級星期六賽馬日的其中四場賽事來港。首場轉播賽事為「昇瀧駒」角逐的北風錦標，將於香港時間2月28日（星期六）晚上十一時二十五分開跑。

