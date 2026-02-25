「小鳥天堂」力爭再下一城 揚威香港經典盃

「小鳥天堂」為備戰週日（3月1日）舉行的香港經典盃（1800米），於週二（2月24日）清晨在沙田進行快操，表現讓鞍上人何澤堯大感滿意。



本週日沙田馬場將舉行兩項焦點大賽，分別是總獎金均高達一千三百萬港元的花旗銀行香港金盃（2000米一級賽）及四歲馬經典賽事系列次關香港經典盃。四歲馬經典賽事系列共設三關賽事，重頭戲為尾關第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米），定於3月22日隆重上演，總獎金高達二千六百萬港元。



頂尖本地培育騎師何澤堯曾夥拍「金鎗六十」（2020年）及「新力高升」（2023年）兩度揚威香港經典盃。他說：「我對馬兒（『小鳥天堂』）很滿意，牠感覺良好。馬兒已準備就緒，而我也一樣，我們都很期待今仗。」



「小鳥天堂」上仗於2月1日競逐四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽（1600米），直路上克服阻滯後交出強勁走勢，最終以兩個馬位之先勝出該項總獎金高達一千三百萬港元的賽事，為練馬師丁冠豪贏得從練以來最重要的勝仗。



談及「小鳥天堂」在餘下兩關賽事須持續增程角逐時，何澤堯說：「就算是2000米也不成問題。馬兒晨操時非常溫順，完全不會帶來麻煩。」



迄今九戰六勝的「小鳥天堂」昨晨與廄侶「勁爽」在沙田進行拍跳，締速52.7秒（分段時間28.3秒、24.4秒）。



倘若「小鳥天堂」能於週日揚威香港經典盃，便有機會追隨兩匹名駒「佳龍駒」（2017年）及「金鎗六十」（2020年）的步伐，包辦四歲馬經典賽事系列全部三關賽事的冠軍。

另一方面，馬會早前公佈莫雷拉將重返香港策騎，出任方嘉柏馬房的主帥。方嘉柏於週二（2月24日）早上在沙田露面時笑逐顏開。



莫雷拉曾四度榮膺香港冠軍騎師（2014/2015、2015/2016、2016/2017及2020/2021年度馬季），在港已贏得一千二百三十五場頭馬，包括於2021年策騎方嘉柏麾下的「達心星」勝出寶馬香港打吡大賽。



方嘉柏表示：「我非常高興這件事（莫雷拉回港策騎）即將成真。他將於4月首週開始上陣，而能夠邀得他重回這裏策騎，對香港賽馬來說實在是個好消息。我非常高興他會擔任我的馬房主帥。」

「最重要是希望我們能共創一些美好時光，也希望能攜手贏得很多比賽。我相信馬迷們也很高興他回到這裏。」



方嘉柏目前以三十六場頭馬暫居練馬師榜榜首。他將於今晚（2月25日星期三）的跑馬地賽事合共派出七駒上陣，當中三歲馬「好好戀愛」（132磅）將角逐第三班灣仔峽讓賽第二組（1200米）。



方嘉柏說：「馬兒來港後各仗均角逐1000（米）途程，對於一匹首季在港上陣的賽駒來說，牠的表現相當不俗。可惜牠抽得不利檔位（第九檔），所以我需要仔細研究速勢走位圖後，才決定讓牠居前或留後競跑，畢竟牠的跑法頗為靈活。」



「馬兒狀態甚佳。牠已準備好再次上陣，而從牠近期的表現來看，牠在此賽應具競爭力。」



本週三（2月25日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班寶雲讓賽（1200米）將於晚上六時四十分開跑。