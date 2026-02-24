Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│周俊樂再為未來外父愛駒爭三連捷

馬圈快訊
更新時間：19:31 2026-02-24 HKT
發佈時間：19:31 2026-02-24 HKT

昨晚「翠兒威威」馬主陳橋森與好友「會當凌」團體馬主鍾一帆和潘子聰醫生等，在火炭中式酒樓設慶功宴和巫偉傑馬房開年飯，慰勞功臣巫偉傑以及為以上兩駒贏馬的騎師周俊樂。巫偉傑也多謝馬主朋友們的支持，希望「翠兒威威」和「會當凌」再有好成績，以報答馬主力撐。

明晚谷草上演馬年首場谷草夜賽，周俊樂的女友陳翠盈和未來外父陳橋森均有馬出賽，分別是陳橋森的「翠兒威威」（第六場）及陳氏父女的團體馬「沙井之友」（第九場）。

其中「翠兒威威」近兩戰均打疊贏馬，在巫偉傑的訓練下表現愈來愈進步，周俊樂騎慣騎熟，對馬性瞭如指掌，有力為未來外父的愛駒爭取三連捷。

陳嘉甜
 

