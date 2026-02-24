Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆禮「太子」「好精神」

馬圈快訊
更新時間：18:12 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:12 2026-02-24 HKT

踏入二六年之後，艾兆禮至今已贏出十六場頭馬，並進佔騎師龍虎榜第三名，氣勢銳不可當。明晚跑馬地夜賽，艾兆禮僅有四匹坐騎列陣，可是貴精不貴多，牠們大部分都近績良好，有機會繼續取得佳績。艾兆禮今晨表示，「太子」和「好精神」兩駒在最合適的路程上陣，皆具爭勝機會。

太子爭取首捷

「太子」最近在艾兆禮胯下兩度上名。
「太子」最近在艾兆禮胯下兩度上名。

伍廄「太子」最近在艾兆禮胯下兩度上名，包括前仗落後頭馬「粵港資駒」得亞軍，今次「太子」重配艾兆禮，出戰尾場三班千二米，騎者分析說：「現年四歲的『太子』早便應該贏馬，可是經常際遇欠佳，例如前仗便排在十檔起步，力拼之下只跑第二名；上仗排位更差，直接令牠未能發揮實力。今次牠排七檔，即使並非最好，但總算不是最差，希望同場幾匹快馬能夠如預期般前領，令步速扯快，好使其早段輕鬆跟隨，待至直路階段上前挑戰，便有力爭取在港首場頭馬。」

好精神演出準繩

「好精神」最近兩場在谷草千二米跑第三名名。
「好精神」最近兩場在谷草千二米跑第三名名。

葉廄「好精神」最近兩場在谷草千二米跑第三名，如今再跑同程，艾兆禮分析說：「『好精神』近期演出準繩，上仗牠在早段和轉彎時受碰撞，即使情況並不嚴重，但恢復走勢後，前領馬已經拋離對手，早已奠定了勝局。今次牠再跑同程，負磅不重，兼且排在三檔起步，將會是另一個爭勝機會，即使今場對手實力不弱，但是『好精神』若能跑出水準，就有望再次走入前列，甚至擊敗對手贏馬。」

對於今季易主後，先後贏出兩場頭馬的「非惟僥倖」，艾兆禮表示此駒在姚本輝的訓練之下，狀態長期見好，加上本身的主動跑法適合谷戰，起步後往往能守在好位競跑，所以便能接連取得佳績。今次跑曾勝的谷草千八米，希望繼續發揮出實力，再次走入前列。

文傑

