Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何婉盈表示「讓愛高飛」退役後去法國

馬圈快訊
更新時間：15:30 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-23 HKT

出爭周三晚谷草頭場的鄭廄「讓愛高飛」，現時已九歲，跑埋今季便退役，此匹老黃忠今季初出即在沙田爆冷贏馬，可見鄭俊偉保養此馬得宜。馬主許坤華受訪時曾經表示，其太太（葉思貝）及其他團體成員包括何婉盈均十分愛錫「讓愛高飛」，加上一班愛馬女士協會成員都很愛馬，他們最大的心願是「讓愛高飛」可以開心地競賽，健康地退役。

「讓愛高飛」(圖) 今季初出即在沙田爆冷贏馬，可見鄭俊偉保養此馬得宜。
「讓愛高飛」(圖) 今季初出即在沙田爆冷贏馬，可見鄭俊偉保養此馬得宜。
何婉盈表示馬主們會讓「讓愛高飛」退役後運往馬會Restart其中一個再培訓合作夥伴，法國的Champs Legacy。
何婉盈表示馬主們會讓「讓愛高飛」退役後運往馬會Restart其中一個再培訓合作夥伴，法國的Champs Legacy。

「讓愛高飛」跑完今季便退役，本報記者訪問馬主之一何婉盈有關馬兒之後的動向，何婉盈說：「我們一定會養到『讓愛高飛』終老，馬會的退役計劃Restart慨念很好，我詢問過團體主理人許生（許坤華）的意見，我們會讓該駒退役後運往馬會Restart其中一個再培訓合作夥伴法國的Champs Legacy，後者是由香港馬主黎嘉豪（Alan）創辦，我希望『讓愛高飛』可以享受法國退役生活。」

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前