何婉盈表示「讓愛高飛」退役後去法國
更新時間：15:30 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-23 HKT
出爭周三晚谷草頭場的鄭廄「讓愛高飛」，現時已九歲，跑埋今季便退役，此匹老黃忠今季初出即在沙田爆冷贏馬，可見鄭俊偉保養此馬得宜。馬主許坤華受訪時曾經表示，其太太（葉思貝）及其他團體成員包括何婉盈均十分愛錫「讓愛高飛」，加上一班愛馬女士協會成員都很愛馬，他們最大的心願是「讓愛高飛」可以開心地競賽，健康地退役。
「讓愛高飛」跑完今季便退役，本報記者訪問馬主之一何婉盈有關馬兒之後的動向，何婉盈說：「我們一定會養到『讓愛高飛』終老，馬會的退役計劃Restart慨念很好，我詢問過團體主理人許生（許坤華）的意見，我們會讓該駒退役後運往馬會Restart其中一個再培訓合作夥伴法國的Champs Legacy，後者是由香港馬主黎嘉豪（Alan）創辦，我希望『讓愛高飛』可以享受法國退役生活。」
陳嘉甜
