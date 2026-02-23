「嘉應高昇」締造十八連勝香港紀錄 並刷新1400米紀錄時間

昨日（2月22日星期日）沙田馬場上演香港速度系列次關 – 一級賽女皇銀禧紀念盃（1400米），全球最高評分短途馬「嘉應高昇」再以無敵姿態氣走一眾強敵，以破場地紀錄時間攻下這項總獎金高達一千三百萬港元的大賽，將本身連勝佳績增至十八場，打破另一項香港紀錄。練馬師大衛希斯相信此駒在可見將來，可望延續其於短途組別的壟斷局面。



香港傳奇名駒「精英大師」曾於2002年至2005年期間締下十七連勝，昨日「嘉應高昇」打破這項塵封近二十一年的香港賽駒連勝紀錄。牠更造出1分19.36秒的超卓時間，刷新之前由「安騏」及今賽其一對手「包裝天將」共同保持的沙田1400米草地賽場地紀錄。



「嘉應高昇」的騎師潘頓賽後表示，大衛希斯在賽前曾叮囑他昨日可以嘗試刷新場地紀錄時間。結果潘頓末段在只以手足催策的情況下，這匹應屆馬王仍能以三個半馬位之先大勝「驕陽明駒」奪冠。「金鑽貴人」再落後「驕陽明駒」一又四分一馬位跑獲季軍。



今仗勝後，「嘉應高昇」將其服役以來的戰績改寫為二十一戰十九勝。此駒在其三歲馬季曾兩度以短距離飲恨而屈居亞軍，但其後至今未逢敵手。在昨日的賽事中，「嘉應高昇」起步反應敏捷，沿途留守領放馬「合夥奔馳」之後的第二位。「嘉應高昇」本身自最後1200米至800米一段四百米締速21.93秒，最後800米牠締下43.96秒的高速，每200米的時間依次為11.26秒、11.07秒、10.52秒及11.11秒，這令其他同場對手難以匹敵，成功寫下香港賽馬歷史新一頁。

潘頓、大衛希斯與馬主嘉應團體代表梁錫光，賽後一同在凱旋門祝捷。

「嘉應高昇」自2024年2月後保持不敗，這段期間牠豪奪八項一級賽冠軍，包括兩度勝出浪琴香港短途錦標（2024及2025年）、兩奪百週年紀念短途盃冠軍（2025及2026年）、遠征澳洲攻下珠穆朗瑪峰錦標（2025年）、揚威主席短途獎（2025年）及連勝兩屆女皇銀禧紀念盃（2025及2026年）。



當年「精英大師」在2002年12月至2005年4月期間取得連勝，並在本地短途界別中稱王，期間合共摘下七項一級賽，分別為香港短途錦標（2003及2004年）、百週年紀念短途盃（2004及2005年）、主席短途獎（2004及2005年）、以及女皇銀禧紀念盃（2005年）。



「嘉應高昇」昨日的奪冠表現令人咋舌，大衛希斯賽後表示倘若這匹五歲賽駒能夠保持健康狀況穩定，牠可望在未來十八個月繼續維持現有的高水準演出。



大衛希斯說：「若我們採取相對保守的操練及出賽計劃，我們可望繼續訓練牠多一、兩季，這確是令人振奮。此駒較適合每個月跑一次，故此我們下仗或會安排牠角逐（4月6日舉行的二級賽）短途錦標（1200米），其後我們不會太過催迫牠，讓牠順勢出戰（4月26日舉行的）主席短途獎（1200米）。」



「希望馬兒今季可以再度囊括香港速度系列三關賽事，之後我們會將目標指向10月舉行的珠穆朗瑪峰錦標。」



「牠陣上跑來更為淡定，也會適時轉腳，牠的表現，你實在難以苛求，而牠今仗更刷新場地紀錄，事實上，在對上三仗中，假若牠力爭破場地紀錄時間的話，牠也必可做到。」



「昨日牠出閘迅速，轉直路時走勢暢順，於三百米處時我已樂在其中，可以說牠當時已控制大局，今次潘頓比之前作多一點催策，因為策騎指示就是要破場地紀錄，結果馬兒真的做到，取得美滿的賽果。」

「嘉應高昇」大勝對手順利蟬聯女皇銀禧紀念盃。



「我曾訓練過不少馬匹，牠們當中有試過經歷742天未能贏馬的低潮，因此現在能訓練一匹馬可以連續742天內保持連勝紀錄，實在難能可貴，在這兩年半內牠不斷交出頭馬，大家也許已忘記了牠是今仗其中一匹最年青的賽駒，他們也許認為馬兒已是一匹年長馬，但相比起同場對手，實際上牠依然是小伙子而已。」



「現在我如釋重負，昨日我的團隊已將馬兒最好的一面帶給大家，賽前我已有信心如果場地乾快，牠可望刷新場地紀錄，我不想見到潘頓在最後一百米已停止催策，我向潘頓說：『要一直保持催策牠至過終點，如此才能看到牠在1400米途程上的實力是何等強勁。』



「考慮到牠的國際評分，我希望潘頓今仗能讓馬兒全力以赴，並最想見到牠一直扶搖直上，當你有像牠般的出色佳駟，每一個人都會將之與下一匹明日之星作出比較。」大衛希斯說。

潘頓與「嘉應高昇」的人馬組合曾贏得十八場頭馬。



潘頓繼2013年的「雄心威龍」及2018年、2019年及2020年的「美麗傳承」後，第五度揚威女皇銀禧紀念盃。



他說：「我認為牠已達至其最佳水準，現時最重要的是好好料理牠，盡量延長牠的競賽生涯。牠是一生中可遇不可求的馬，每次見到牠輕鬆贏馬，都令我相當驚訝於牠的表現。」



「我要時刻提醒自己，我實在很幸運，牠實在與別不同，級數之高其實是在另一個層次，昨日牠面對的，其實都是實力相當的好馬，但昨日牠跑來就如試閘般，希望在未來十二至十八個月期間牠都能一直保持佳態。」



「牠是匹易於駕馭的馬，昨日牠起步順利，沿途在「合夥奔馳」之後保持良好步韻，之後在約千二米處『手機錶霸』在坐騎外側上前，當時我只需確保馬兒有充足的空間，其後牠一如既往順利完成任務。」



「現在我、大衛希斯及『嘉應高昇』均成為香港賽馬歷史的其中一分子，我與有榮焉，希望牠能一直走下去，能與牠一起，令我們所有人均樂此不彼，相信大家在看到牠贏馬時也會樂在其中。」



「牠能取得此成就，確是實至名歸，牠極具戰鬥力，不斷成功克服挑戰，這是不易看到的。」潘頓說。



「嘉應高昇」現時為全球評分並列第二高的馬，牠也是目前沙田1200米草地場地時間紀錄保持者 (1分07.20秒)



潘頓全日五勝頭馬，除「嘉應高昇」外，他也憑「閃電小子」、「型到爆」、「友瑩亮」及「冷娃」增添頭馬進賬。



下次香港賽事將於2月25日星期三晚上在跑馬地舉行。