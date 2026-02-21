香港賽馬會悼念前行政總裁韋敬誠將軍

香港賽馬會前行政總裁韋敬誠將軍（Major General Guy Watkins）於近日與世長辭，本會同仁深表哀痛，並向其家屬致以深切慰問。



韋敬誠將軍於1986年至1996年期間出任本會行政總裁，任內貢獻卓著，為馬會的發展擔當重要角色；而其具親和力及遠見的領導風格，將長留人們心中。

在韋將軍領導下，本會達成多項重要里程碑，其中包括於1988年創辦的香港邀請盃，是香港賽馬首項國際賽事。賽事其後更名為香港盃，成功讓香港在國際賽馬舞台上佔一席位，並為今天蜚聲國際的香港國際賽事奠定基礎。



為擴展賽馬運動，韋將軍在任內推動了跑馬地馬場於1993年至1995年推行的大型翻新工程，打造出座落香港心臟地帶、吸引眾多本地及海外觀眾拜訪的標誌性馬場。工程將原有的兩條跑道合併擴闊，以便容納更多馬匹參賽，從而提升賽事的質素，讓比賽更具競爭性、更可觀和刺激。



此外，韋將軍經常與中國內地體育官員交流，分享賽馬對香港社會創造的經濟及社會價值，以及為市民提供多采多姿的馬場娛樂體驗。為進一步推廣馬術運動，馬會亦在其任內開辦位於屯門及鯉魚門的兩間公眾騎術學校，並更新雙魚河馬術中心設施。



同時，馬會在慈善及社區方面亦作出重大貢獻，包括支持興建於1991年正式開學的香港科技大學，以協助本地科技創新發展，推動經濟轉型。韋將軍於早期獲委任為大學校董，在院校發展及規劃中擔當重要角色。



因應馬會慈善事務的性質、規模和範圍隨著時代變遷不斷發展，馬會於1993年成立香港賽馬會慈善信託基金，以統籌及管理善款捐助工作，致力改善港人生活質素。今天，馬會慈善信託基金已成為亞洲最大的慈善捐助機構，並位列世界前列。

為進一步體現對本地體育發展的承諾，馬會捐助重建香港大球場並於1994年重新啟用，讓其成為可舉辦國際盛事的現代化設施。翌年，熱愛高爾夫球的韋將軍亦見證了賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場的開幕，讓不同年齡人士均有機會接觸及享受高球的樂趣。此外，馬會亦捐助興建香港公園及重建九龍公園，於鬧市中增添寧靜舒適的休憩空間及康樂設施。

韋將軍最後一次訪港是在 2024 年 12 月，獲馬會邀請出席香港國際賽事，其間他亦參觀了由馬會慈善信託基金捐助興建的香港故宮文化博物館。他盛讚香港賽馬已達至世界級水平，並對馬會在他退休後，在慈善及社區貢獻方面取得的成就深感欣慰。然而，這一切均建基於他及其他馬會領袖盡心竭力奠定的堅實基礎之上。



一眾曾經與韋將軍共事的馬會員工都不會忘記他專注而靈活的處事能力，以及他對團隊始終如一的信任與支持，鼓勵大家迎難而上，秉持致力建設更美好社會的宗旨，服務香港。