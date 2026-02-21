「紫荊盛勢」被驗出血液含有利多卡因
更新時間：13:55 2026-02-21 HKT
「紫荊盛勢」（K478）- 2026年1月11日 沙田賽事 (第十一場)
首席受薪董事方顯韜發出通告如下：
競賽董事小組接獲香港賽馬會賽事化驗所通知，表示於2026年1月11日星期日沙田賽事第十一場赤柱峽讓賽中跑獲第二名的「紫荊盛勢 」（K478），其賽後血液樣本經檢驗後，驗出含有利多卡因（Lidocaine）。其後，該樣本的預留部分送往由法國賽馬化驗所 (Laboratoire des Courses Hippiques France) 進行確證化驗，也證實樣本含有利多卡因。
「紫荊盛勢」的練馬師羅富全已獲告知有關檢驗結果。此宗事件現已押後至另定日期繼續跟進，以便小組作進一步調查。
