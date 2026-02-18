大年初三齊到沙田馬場迎新禧接馬年

馬會馬年系列重點活動2026馬年賽馬日將於大年初三（2月19日）在沙田馬場舉行，與市民及旅客齊齊迎新禧接馬年。適逢馬年，馬會特別為大年初三入場觀眾準備一連串豐富精彩的現場活動。馬年到馬場行大運，祝願馬到功成、好運奔騰！

入場人士於下午3時30分或之前可獲贈指定「財來運起風車筆」一枝，數量有限，派完即止*

入場人士於下午3時30分或之前可獲贈指定「財來運起風車筆」一枝，數量有限，派完即止*，掃描包裝盒上及場內指定二維碼可參加現場抽獎活動，獎品為1,888份精選禮品，包括指定徐悲鴻藝術委員會精選馬年典藏藝術品。^樂壇天后陳慧琳、黃金組合農夫FAMA x 麥玲玲為馬年賽馬日新春綜合匯演擔綱演出。一如其他賽事日，持有效來港旅遊證件或護照的旅客可享沙田及跑馬地馬場公眾席免費入場禮遇。#全日共設十一場賽事，包括焦點賽事，獎金達312萬港元的「馬年盃」讓賽（1600米）。



為賀新春，香港賽馬會將於農曆馬年提供合共高達2.38億港元的新春多寶巨賞，當中包括為馬年賽馬日特設的多寶大賞。

掃描「財來運起風車筆」及場內指定二維碼 參加「沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎」

當天首場賽事定於下午12時30分開跑，沙田及跑馬地馬場將於上午10時30分開放入場。入場人士於下午3時30分或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「財來運起風車筆」一枝，數量有限，派完即止。沙田馬場入場人士掃描「財來運起風車筆」包裝盒上及場內指定二維碼，可參加「沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎」。



當日上午11時馬匹亮相圈上演新春綜合匯演@，樂壇天后陳慧琳化身「財運吉星」以歌聲送上新春祝福。首次在馬場亮相的人氣組合農夫 FAMA 緊接登場，獻唱多首熱門歌曲，以其鬼馬獨特的風格帶動全場歡樂氣氛；屆時，農夫及麥玲玲師傅更會現場演繹經典歌曲《風生水起》，並一同為大家送上馬年祝福及開運貼士。現場更安排醒獅獻瑞、財神賀歲，連同一眾騎師向大家送上新春吉祥祝福，祝福大家馬到功成，齊齊財來運起！



歌影王者郭富城今年首度以香港賽馬會「馬年大使」的身份，喜悦現身馬場參與盛事，向大家拜年及送上祝福！郭富城表示：「作為馬年大使，非常有使命感，希望把最大的祝福送給廣大市民，一起分享過年的旺氣和喜悅。」

馬年新春多寶巨賞合共高達2.38億港元

馬年賽馬日除了有累積多寶外，馬會更特備多寶，提供贏取合共達3,800萬港元的機會。

當日三T彩池有1,500萬港元累積多寶，如以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達2,800萬港元。

另外，馬會將從營辦者儲備撥出100萬港元多寶並注入至第一口孖T，預計10港元一注獨中的彩金可獲派600萬港元。

馬會更將從多寶儲備和營辦者儲備合共撥出400萬港元多寶，並分別注入100萬港元至第一場、100萬港元至第八場，以及200萬港元至第十一場賽事的四重彩及四連環合併彩池。

賽馬日後，於初五（2月21日）舉行的六合彩馬年新春金多寶估計頭獎基金高達2億港元，是歷來最大的金多寶。

連串娛樂及美饌餐飲體驗，資料如下：

• 「沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎」送出1,888份精選禮品，包括指定徐悲鴻藝術委員會精選馬年典藏藝術品（及多份黃金精品），大獎得主可贏取約50克的指定足金999擺件一份。沙田馬場入場人士只要於下午3時30分或之前，掃描指定入場禮品「財來運起風車筆」包裝盒上及場內指定二維碼並完成登記，即可登記參加。^



• 沙田馬場公眾席廣場特設兩匹4米高的駿馬藝術雕塑，供入場觀眾觀賞，同場設有巨型風車陣及桃花陣，讓市民打卡，同場亦會展出香港賽馬會為大年初一「新春國際匯演之夜」所打造的巨型花車。財神爺亦會巡遊馬場各大熱點，為入場人士送上財氣祝福。

• 沙田馬場公眾席2 號場畔小食亭特設多款寓意吉祥的馬年限定特色菜式。



• 「好賞食」樓下推出融合傳統祈福與智能科技，充滿互動趣味的電子求籤活動，並可製作專屬個人化揮春，即時帶走留念。

• 當天提供免費穿梭巴士服務由車公廟（近大圍站A出口）、黃大仙站（近D2出口）及大埔林村（林村許願廣場公共運輸交匯處）前往沙田馬場。各地點的班次可參閲 活動網頁。



• 為迎接馬年來臨，「馬場有禮」推出超過十款「馬年賽馬日」主題精品，包括丙午馬年限量版999.9足金金鈔等精品。產品數量有限，售或送完即止。

• 位於沙田馬場公眾席第二座看台的數碼地標「天馬驛」及交匯大樓「連薈」 呈獻沉浸式賽馬及特色美食體驗。



• 旅客專享「沙田馬場餐飲及馬場導賞套餐」，由專人導賞帶領深入認識賽馬文化，互動探索馬場設施。

「馬場有禮」首度聯乘中免集團旗下文創品牌 cdf 福記點心，攜手推出限定「馬上有福」組合套裝，內含小馬毛公仔、福記點心及萌友系列毛絨掛件盲盒，為大家送上祝福。



• 「馬場有禮」首度聯乘中免集團旗下文創品牌 cdf 福記點心，攜手推出限定「馬上有福」組合套裝，內含小馬毛公仔、福記點心及萌友系列毛絨掛件盲盒，為大家送上祝福。 套裝將於 2 月 14 日起，在香港國際機場 DUTY ZERO by cdf 指定門店，以及沙田馬場「馬場有禮」率先發售。聯乘巧妙融合東西文化的獨特魅力，配以賽馬旅遊的輕鬆玩味，為旅客與本地馬迷帶來滿滿驚喜與收藏樂趣。>

