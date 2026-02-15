《贏跑台》海外賽事直播反應熱烈

星島《贏跑台》YouTube頻道於剛周六的情人節，全港首次轉播馬會受注的海外賽事戰況，將今屆沙特盃賽馬日的其中七場賽事，原汁原味的送上馬迷眼前，節目反應熱烈有逾7.1萬瀏覽量，是本地YouTube頻道播海外賽事的最高紀錄，反映時下馬迷對國際大賽日益關注。

另一邊廂，《贏跑台》當晚同步在馬會的觀塘場外投注處舉行賽馬派對，兩位主持人與四十位馬迷聚首一堂，投入欣賞賽事之餘，又飲又食有講有笑，為心水馬打氣時的吶喊聲尤其震撼，甚至乎不乏志趣相投的情侶以「睇跑馬」來慶祝情人節，直至夜深仍坐定定，人人盡興，令《贏跑台》今次破天荒的沙特盃賽日直播，增添不少熱鬧氣氛。

賽事方面，去屆險勝當時香港馬王「浪漫勇士」的日本馬「青春永駐」，今屆順利衛冕頭馬獎金達一千萬美元屬全球最高的沙特盃，出賽生涯累積獎金逾2.28億港元，僅次於「浪漫勇士」贏2.47億港元獎金的世界紀錄，5歲的「青春永駐」要趕過8歲的「浪漫勇士」而成為史上獎金最高賽駒，可以預見。

沙特盃賽日的另一焦點，是曾在韓國贏三級賽的港駒「自強不息」出戰二級賽維雅德泥地短途錦標，但對手太強無功而還。





