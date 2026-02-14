Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉楚航馬房團年宴

馬圈快訊
更新時間：12:19 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:19 2026-02-14 HKT

年近歲晚，葉楚航昨晚在九龍灣酒樓設宴，慰勞馬房員工，筵開六席，聚首一堂吃團年飯。航哥在台上表示，十分多謝各員工的努力，並為員工打打氣，齊心合力取得好成績，航哥表示廄內有不少質新馬，希望牠們成熟後有好表現，馬房成績越來越好，馬運亨通。

另外，「舉步生風」已報跑杜拜一級賽阿喬斯短途錦標，葉楚航表示如收到杜拜方面的邀請，就會遠征。席間葉楚航與太太合唱《邁向新一天》，祝福馬房成績蒸蒸日上。

葉楚航與兒子Jason（左）及太太（右）。
葉楚航與兒子Jason（左）及太太（右）。

