第四十一屆亞洲賽馬會議經三日有啟發性討論後在維雅德圓滿閉幕

第四十一屆亞洲賽馬會議昨晚（2月12日星期四）在沙特阿拉伯首都維雅德的RDC皇冠假日酒店及會議中心舉行閉幕禮。亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏盛讚今屆會議再次取得豐碩成果，探討了賽馬運動的各重大機遇及挑戰。



應家柏讚揚今屆會議主辦方沙特阿拉伯賽馬會、Bandar Bin Khalid Al Faisal王子殿下及亞洲賽馬會議籌備委員會所作的努力，並表示亞洲賽馬會議的各場討論說明了加強合作及嶄新科技兩項因素的重要性，是確保賽馬運動的未來發展的主要動力。



應家柏說︰「今次會議的各討論中均帶出了一個信息：賽馬業的未來發展備受威脅，只有透過齊心合力才能克服這些重大挑戰，化險為夷。」



第四十二屆亞洲賽馬會議將於2028年在紐西蘭奧克蘭舉行，紐西蘭純種馬賽馬會的代表在閉幕禮上接過亞洲賽馬會議會旗。



應家柏續說：「我深信我們必須作出改變，必須立即行動。我們必須從全球的層次思考及合作，並在本身的賽馬地區付諸實行。」



「我從一開始便提出賽馬業及育馬業正處於關鍵的階段，然而賽馬運動界的分散情況正妨礙我們克服面前的挑戰。我呼籲落實全球合作，必須就賽馬運動的定位、推廣及營運各方面作出根本性改變。」



「返回今屆會議本身，我們聽到來自全球的專家及領袖分享世界各地的最佳實踐及個案研究，希望能為與會者提供有用資訊。」

亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏先生在亞洲賽馬會議閉幕禮上致辭。



應家柏指出：「我們必須創造英雄，創造全球競爭，讓各路頂尖人馬聚首較量，並且創造平台來說好全面的賽馬運動故事，從而擴大馬迷基礎及向全球推廣賽馬運動。我們必須把握科技創造耳目一新的場內及網上數碼體驗。我們必須提升靈活性，積極擁抱全球匯合彩池等國際舉措及措施，以更有效地與體育博彩、互聯網博彩及其他娛樂選擇爭一日之長短。」



「我們必須繼續投資於科技及技術，從而儘可能減低災難性故障及突發性崩潰的風險。亞洲賽馬聯盟秘書處將制訂一套短至中期的主要行動計劃方案，以待於下次執行委員會會議上討論。之後我們將就如何一同採取下一步行動再作溝通。」



應家柏也表揚來自世界各地出席各場專題會議的一眾講者，就賽馬業面對最迫切的議題提出了極具啟發性的剖析。

亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏、亞洲賽馬會議秘書長兼香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安、紐西蘭賽馬協會賽馬福祉及產業能力部總經理Sam Fursdon，在亞洲賽馬會議會旗交接儀式上合照。



他說：「我也希望藉此機會感謝一眾講者，他們不吝付出寶貴時間，分享了他們的專業觀點及洞見。」



「今次會議的成功，實在有賴主辦方沙特阿拉伯賽馬會，以及亞洲賽馬會議籌備委員會的努力。感謝Bandar Bin Khalid Al Faisal王子殿下，你的團隊實在功不可沒。」



「此外，我也要衷心感謝會議的主持人David Eades。他在過去三天的會議中，一如以往地展現了專業、風采及才能，引導討論及推動與會者投入參與，是今次會議成功的重要關鍵。最後，馬年將於下週二（2月17日）到來，我在此祝福大家恭喜發財，祝願各位及賽馬運動在馬年事事順利。」



在週一（2月9日）舉行的亞洲賽馬會議開幕禮上，應家柏獲亞洲賽馬聯盟執行委員會一致通過再次當選主席，他的任期直至2028年紐西蘭的第四十二屆亞洲賽馬會議結束為止。