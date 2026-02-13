Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

維雅德泥地短途錦標 「自強不息」力拼群雄

馬圈快訊
二級賽維雅德泥地短途錦標（泥地1200米）將於週六（2月14日）在維雅德的安都拉茲馬場上演，共有十三匹馬參戰。來自中國香港的「自強不息」是其中一駒，將與分別來自北美洲、亞洲、歐洲以及中東的對手較量。各路人馬均摩拳擦掌，無不希望在二百萬美元（折合港幣約一千五百六十萬元）的總獎金中分一杯羹。
 
「自強不息」的練馬師文家良日前已飛抵沙特阿拉伯，親自監督該駒的最後階段備戰功夫。他說:「由於今趟是長途旅程，馬兒抵埗後體重稍微下跌。但在過去數天，牠的胃口很好，食量一直保持正常。」
 
「馬兒的狀態進展理想，我覺得甚至比在韓國那一次更好。不過今仗維雅德泥地短途錦標的對手實力更強。我們將會豁盡全力交出好表現。」
 
「自強不息」將從第八檔起步。與「自強不息」異地重逢的周俊樂，剛於週三（2月11日）跑馬地夜賽三勝頭馬，為遠征中東壯行色。他說：「這是一個新台階，競爭會更加大。希望馬兒喜歡這條跑道。無論在我或馬兒來說，這都是最重要的一點。」

文家良期待「自強不息」能為中國香港爭光。
於去年9月在三級賽韓國短途錦標（沙地1200米）奏凱的「自強不息」，今仗將面對出道以來最嚴峻的考驗。部份對手曾於去年育馬者盃系列賽事中交出好成績，當中首推由巴富達訓練的「敢想像」，預期將會成為本屆維雅德泥地短途錦標的大熱門。該駒上仗在11月出爭一級賽育馬者盃短途大賽（泥地1200米）獲得亞軍，僅不敵「歡迎再來」。
 
巴富達接受沙特阿拉伯賽馬會的官方訪問時表示：「『敢想像』是那種早段不太快的馬，但隨著途程延展就愈跑愈起勁。今仗牠應該極具競爭力，雖然不太清楚與對手的態況應該如何比較，但牠的近況確實不俗。」
 
現年五歲的「敢想像」曾在三項一級賽跑入位置，亦曾兩勝二級賽，分別為2024年聖斐臘錦標（泥地1700米）及2025年聖雅尼塔短途錦標賽（泥地1200米）。
 
由巴浩潮訓練的八歲馬「相思曲」於去年7月在德爾馬摘下冰哥羅士比錦標（泥地1200米），初嚐一級賽勝果，上仗出爭育馬者盃短途大賽時跑來欠運，末段從包尾位置追前，後上不及，只獲第六名。這匹灰色年長賽駒寄望本週末能夠收復上仗之失。
 
巴浩潮接受沙特阿拉伯賽馬會的官方訪問時說：「在育馬者盃短途大賽中，牠的走位際遇甚差，早段受擠迫而墮退至落後大約十個馬位，隨後開始發力上前，但很不幸，又未能望空。今仗我已準備好再與『敢想像』一較高下，這條直路較長，尤其有利我駒發揮。只要能夠灑開大步衝刺，牠就有機會。牠的確是匹好馬。」

「自強不息」週末力求揚威大賽。
「逆風順行」同樣來自北美，曾在萬滿園及坦帕灣園勝出頭馬，最近於12月在紐約的雅佳特馬場取得服役以來的最大勝利，替練馬師沙世高奪得三級賽尖子力勁錦標（泥地1200米）。
 
沙特阿拉伯的參賽馬匹則以「直闖強衝」最為人重視，牠是去年此項賽事的亞軍，敗在北美賽駒「純酒勁度」蹄下。這匹隸屬歐星太馬房的良駒於該賽之後，在本土連贏五仗，當中最近一仗在與今仗同場及同程賽事（泥地1200米）出戰，大勝將近六個馬位，捧盃而回。
 
日本賽駒曾三度奪取維雅德泥地短途錦標，三匹頭馬包括「活蹦雀躍」（2021）、「舞林驕子」（2022）以及「燦然一新」（2024）。今年亦有四匹日本賽駒前來參戰，包括「美洲舞台」、「莫逆於心」、「鑽探」以及「姬驪姐姐」。後駒是去年此項賽事季軍，今年捲土重來，將由曾四奪香港冠軍騎師榮銜的莫雷拉壓陣。
 
由矢作芳人訓練的「美洲舞台」，採用前置跑法，去年11月在育馬者盃短途大賽跑獲第四名。連同牠在內，本屆維雅德泥地短途錦標共有三匹馬曾在去年的育馬者盃短途大賽上陣。
 
維雅德泥地短途錦標是本週末越洋轉播來港的沙特盃賽馬日全球匯合彩池七場賽事的其中一場，編為海外賽事第二組第三場，將於香港時間2月14日（星期六）晚上十時四十分開跑。

