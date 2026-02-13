Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

班德禮「紫荊盛勢」「過關勇士」

更新時間：18:45 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-13 HKT

明日沙田賽事，本來班德禮僅有四匹坐騎列陣，但第十場後備馬「紫荊盛勢」最終補上，令其坐騎數目增至五匹，班德禮坦言對此感到高興，至少令他對今戰充滿期望，除了「紫荊盛勢」具機會爭勝之外，另外「過關勇士」亦是其今戰爭分籌碼。

紫荊盛勢爭勝分子

「紫荊盛勢」早前試泥閘的走勢，顯示牠的體力狀態已回復。
「紫荊盛勢」前仗在田草千四米僅以馬鼻位不敵再出贏馬的「一生好彩」，隨後相隔一周後匆匆再出兼增程跑千六米，可惜只跑第四。相隔四星期後，此駒再度向千六米攻堅，班德禮說：「『紫荊盛勢』經過前仗硬拼之後，上仗體力與狀態未及回復，再加上短期內增程，對其壓力更大，所以即使跑第四過終點，但其實表現尚算不錯。賽後馬兒獲充足時間休息，然後再重新操練，以其早前試泥閘的走勢，牠的體力狀態已回復，今次準備競逐千六米，可望發揮出應有水準，乃今場爭勝分子。」

過關勇士作戰狀態

「過關勇士」最近連場在千二米後上跑得接近。
沈廄「過關勇士」最近連場在千二米後上跑得接近，今次再攻同程，班德禮認為有條件走得更接近。「『過關勇士』的質素不弱，今季初出首仗已跑第二，可是近仗經常排在大外檔，致令其留放取位上受到影響，結果只能後上跑得接近，未能再進一步贏馬，幸好牠復課操練一直正常，日前我策騎牠快跳亦走勢良好，目前仍在作戰狀態。今次此駒列陣頭場千二米，排在二檔起步，不用全程走外疊蝕位，加上只負一二二磅，有望在此爭勝。」班德禮說。

最後，由於紀仁安前往海外客串，「果然僥倖」今仗將由班德禮操刀，他表示此駒上場突如其來，在千二米取得亞軍，反映馬兒狀態逐漸復勇，且目前評分亦具競爭力，今次既然能夠策騎牠出賽，自然會把握機會，希望牠能夠再跑出水準，爭取前列最佳成績。

文傑

