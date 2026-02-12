Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗禮德幫做買手晨課探班

馬圈快訊
更新時間：16:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-12 HKT

今早沙田晨課，焦點落在現時過着半退休生活的前練馬師苗禮德身上。練者到場後，與方嘉柏和黎昭昇等練馬師互相問候，閒聊一番。

苗禮德表示，香港馬會有在南非物色良駒，他會提供協助，而購入的南非馬將會在香港國際精選馬匹拍賣會中推出，以供買家競投。據悉今年香港國際精選馬匹拍賣會，有一些來自南非的馬出售，當中部分是由苗禮德幫手購入。

自從歐盟解除南非馬匹出口禁運，馬匹由南非運往歐盟和香港等地的時間和成本大幅下調，香港馬會在拍賣會引入南非馬，希望香港馬主在搜購馬匹上有更多選擇。

苗禮德又補充，他今次來港，也會探望一些好朋友，以及處理一些自己私人事務。

陳嘉甜

