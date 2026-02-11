馬場密探048｜「東來欣賞」周俊樂中三元

告東尼馬房的「東來欣賞」於今季在華將周俊樂胯下表現特別岀色，今晚此駒回配他競逐最正宗谷草千二米，結果再下一城，擊敗「喵喵怪」及「星運少爵」勝出，此駒今季在周俊樂胯下五戰得二冠二亞，他今晚亦連中三元。

「東來欣賞」馬主曾向欣賽後接受訪問時說：「賽前告東尼已經表示，『東來欣賞』積極備戰，狀態理想，充滿信心，還叫我要入場。果然一如練者的判斷，愛駒順利交出頭馬，我和爸爸（馬主曾炳威）、和家人親友一起拉頭馬，分享喜悅，真是十分開心。賽後告東尼對我表示，『東來欣賞』加分後升上三班，仍然有競爭力，有能在三班交出頭馬，我當然希望承練者貴言。」

連贏四期的周俊樂賽後受訪時說：「我很開心可以連中三元，（『創科群英』、『品德寶寶』及『東來欣賞』），其中『東來欣賞』上仗形勢欠佳，今戰排內檔有助守好位，順利贏馬，馬兒的貫注力比之前更加強，可以跑更長途程；『創科群英』上仗已跑第二，近績可靠，今場陣上形勢好，成功補中。另一場頭馬『品德寶寶』因為何澤堯停賽，文家良找我幫手，馬兒操弗去跑，入直路時我已有信心馬兒可以勝出。」