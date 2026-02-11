馬場密探048｜「品德寶寶」周俊樂起孖
更新時間：21:01 2026-02-11 HKT
今晚谷草賽事，華將周俊樂殺得性起，在第三場夥拍「創科群英」勝出，接着在第五場又策騎文廄的「品德寶寶」以大熱門取得馬兒在港第二場頭馬，周俊樂則連續三個賽馬日起孖，氣勢如虹。
練馬師文家良目前身處沙特阿拉伯，今早親自前往當地馬場，觀看「自強不息」操練及快跳，今晚他旗下的「品德寶寶」在周俊樂胯下排一檔起步，勝出第五場四班一千米賽事，周俊樂將於星期六策騎「自強不息」出戰沙特，今晚先和文家良攜手合作勝出，為沙特之戰先壯聲威。
