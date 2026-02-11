馬場密探048｜「創科群英」打開勝門

近期手風大順的華將周俊樂，今晚賽後將前往沙特阿拉伯，以便策騎「自強不息」在本周六有安都拉兹馬場，岀戰二級賽維雅德短途錦標。今晚岀發前一戰，他仍然取得佳績，在第三場策騎游達榮馬房的「創科群英」贏岀頭馬，該駒上場初跑谷草一六五○米跑第二，今晚再跑同程即補中，打開在港勝門。

賽後練馬師游達榮說：「『創科群英』持續在進步中，今場排一檔，有助守好位，騎師周俊樂充分利用一檔的優勢，發力位拿揑得很好。馬兒在學習中，仍有進步空間，牠以往排外檔也跑得好，跑法極具彈性。」