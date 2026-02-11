Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「時間寶」一放到底

馬圈快訊
今晚快活谷頭場五班一六五○米，今季轉投姚本輝馬房後，屢次在短途賽搏失的「時間寶」，今晚轉戰上季曾途中拉停的谷草一六五○米，但走勢卻生龍活虎，起步後貼欄領放，就此一放到底贏馬，鞍上人金誠剛亦取得今季第六場頭馬。

練馬師姚本輝早前前往澳洲出席馬匹拍賣會，因此近兩期賽事未有出席，今晚快活谷賽事，姚本輝親自入場督戰，第一場即憑「時間寶」赢馬。

頭場賽後姚本輝說:「『時間寶』跑千二米不夠快，所以我部署牠跑谷草一哩，馬匹帶了開蓬眼罩後，走勢有明顯改進，如果升上四班孭輕磅仍然有競爭力，沙田和快活谷也可以應付，但既然此馬今場在快活谷勝出，會優先部署牠跑谷草。」

