應家柏於亞洲賽馬會議呼籲賽馬業各方齊心協力

第四十一屆亞洲賽馬會議於周二（2月10日）在沙特阿拉伯首都維雅德的RDC皇冠假日酒店及會議中心舉行首日會議。

亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏，在以「全球賽馬及體育生態的演變」的首場專題會議中發表演講，指出現時賽馬運動面對多項重大挑戰，呼籲業內人士加強合作。

應家柏講述了多個影響賽馬業發展的趨勢，尤其是針對較年輕顧客群發展數位化全球品牌的重要性。另一方面，他也說明了業界面對的多個主要挑戰，包括非法及無牌博彩營運者日益壯大；體育博彩公司、互聯網博彩及預測市場帶來的競爭日增；及如何拓闊馬迷基礎。

應家柏說：「現時育馬業呈向下發展趨勢，以一個產業而言這讓人憂慮。若果我們希望創造世界級盛事、希望創造王者賽駒，其中一個關鍵推動力就是必須有最出色的賽駒在賽事中競逐，這樣可推廣賽馬運動。」

「全球幼馬出產數目自2005年以來下降了百分之三十五，但同一段時間，世界各地的一級賽數目則上升了大約百分之六。這製造了機會讓不少頂級佳駟可避免在大賽中同場較量，結果是所產生的王者賽駒數目有所減少。」

應家柏表示：「我們希望向全球各地推廣賽馬運動，我們要創造，我們要創造競爭，我們要創造平台讓我們可針對新客戶群建立更廣泛的推廣及體驗。我們要透過全球合作，為我們創造機會扭轉形勢。我們的其中一個問題是我們之間未能克服行業分散。我們必須改變這個心態，才能實現全球協作以真正推動賽馬運動的進一步發展。」

應家柏也談到全球匯合彩池的重要角色，有助打擊非法博彩營運者，為業界帶來額外收益及回報，以及提升賽馬運動對全球馬迷的吸引力。

他說：「我們預期全球匯合彩池現今（2025/26年度）的投注額將達至約一百二十億港元。這項倡議突顯了我們如能通力合作，在世界各地提供最優質的賽事，便可以取得豐碩成果，而更重要是它呈現增長的趨勢。我們已進一步擴大全球匯合彩池的覆蓋率至全球三百八十項賽事，包括百分之五十四的頂尖一級賽事。」

關於提升對較年輕賽馬顧客群的吸引力這一點，應家柏說：「若然你只推廣投注，特別是對年輕一代而言，根本行不通。因為他們可從電競中尋求即時滿足感，所以我們的真正首要任務是向他們推廣賽馬這項運動。」

應家柏發表主題演講後，其他嘉賓講者包括亞洲賽馬聯盟副主席兼日本中央競馬會高級顧問後藤正幸、亞洲賽馬聯盟副主席兼阿聯酋賽馬管理局總幹事Mohammad Saeed Al Shehhi、雅士谷馬場行政總裁Felicity Barnard及維多利亞賽馬會行政總裁Kylie Rogers，也一同參與相關專題討論。

亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏先生在第四十一屆亞洲賽馬會議上發言。

緊接舉行的第二場專題會議「賽馬推廣：重點賽馬嘉年華」由亞洲賽馬聯盟秘書長兼香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安擔任主持帶領討論，探索不同頂尖賽馬嘉年華如何與馬迷建立連繫及加強對顧客群的吸引力。

夏定安說：「於2025年，全球各地的賽馬嘉年華取得空前成功，充分展現了這些大賽日的優勢及未來潛力。」

「一個成功的賽馬嘉年華應具備哪些因素？優質賽駒當然是基本，而當我們看到全球各地的佳駟取得驕人成就時，我們便具備所需材料說好我們的故事，為賽馬運動創造明星，建立全球的馬迷基礎。」

「香港每年也舉行兩個這樣的重大賽馬嘉年華。4月，我們會上演富衛保險冠軍賽馬日，12月則會舉行被譽為世界草地錦標大賽的浪琴香港國際賽事。這兩個旗艦級賽馬嘉年華作為每年固定不變的盛事，其實本身一直在演變中。這兩個賽馬嘉年華充分展現了香港賽馬作為世界級賽馬的品牌形象，已成為了我們由著重客戶價值體驗演進為提供全方位體育及娛樂體驗的關鍵。」

「賽馬旅遊是我們愈來愈看重的一個範疇，這方面是不是存在著空間讓全球各地創造另一層次的賽馬嘉年華盛事？這樣子，美洲的馬迷或許也有興趣前往皇家雅士谷、杜拜或香港觀賽。」

亞洲賽馬聯盟秘書長兼香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安先生在亞洲賽馬會議上分享見解。

除了夏定安外，杜拜賽馬會董事局成員及行政總裁Ali Abdulrahman Al Ali、捷貝阿里馬場總經理Mohamed Al Ahmed、設計家、企業家及產業領袖Her Royal Highness Nourah Al-Faisal、雅士谷馬場行政總裁Felicity Barnard、邱吉爾園馬場集團行政總裁William C. Carstanjen及維多利亞賽馬會行政總裁Kylie Rogers，也有在這場專題會議中分享他們所屬機構在提升入場人數及馬迷參與度方面的各主要措施。

在周二另一場以「與馬迷的連繫：全球賽事廣播及收視」為主題的專題會議中，香港賽馬會體育業務執行總監施永傑討論到對高齡化賽馬顧客群的依賴、顧客閒暇時間及吸引觀眾的困難。

施永傑以一級方程式賽車過往遇上的挑戰為例，包括高齡化顧客群及這項速度體育項目一度被視為過於危險及技術性的情況，提出這項運動如何憑藉說好故事的能力而成功扭轉乾坤。

他說：「情緒是很好的賣點，我相信大家都會同意。年輕的觀眾十分渴望了解運動員的作息、飲食、訓練、在比賽以外會做些甚麼。他們想知多一點賽外的幕後事情，希望了解運動員的日常生活，這是市場目前的發展方向。」

在這場專題會議中，沙特阿拉伯電競協會行政總裁Rawan Albutairi及育馬者盃有限公司副主席及市務總監Justin McDonald也組成座談小組，就串流媒體版權對增加收視的重要性進行深入討論。

香港賽馬會體育業務執行總監施永傑在第四十一屆亞洲賽馬會議上演講。