獨家猛料│「飛揚騅」馬主養馬運佳

本周三晚快活谷賽事，向來谷草成績出色的方嘉柏派出六駒應戰，其中出爭第五場四班一千米的「飛揚騅」在港初出，馬主運轉乾坤賽馬團體以往養過兩匹馬，分別是「飛雲騅」及「飛騰騅」。而這兩駒都是由方嘉柏訓練，巧合地兩駒各自交出五場頭馬，表現出色，馬主團體成員均對方嘉柏十分信任和欣賞，今次有新馬「飛揚騅」來港，也交由方嘉柏訓練，期待擦出新火花。

前日沙田賽事，小記入場採訪，「飛來霸」出賽，馬主鄭明銓醫生也有到場支持，結果馬兒跑得第六名。鄭醫生除了是「飛來霸」馬主外，還是「飛來閃耀」、「飛揚騅」團體馬的經理人，賽後小記訪問鄭醫生怎樣看「飛揚騅」周三在港首戰的機會，鄭醫生說：「『飛揚騅』是方嘉柏為我們揀選來港，『飛雲騅』和『飛然騅』在他訓練下合共贏出十場頭馬，我們當然信任他。方嘉柏指『飛揚騅』的質素不錯，不過仍需要學習，有待進步，今場在港初出，我抱平常心，始終馬兒沒有競賽經驗，如果能跑入位置，已經非常好了。」

鄭醫生早年在聖德肋撒（法國）醫院擔任職顧問醫生，當時醫院內不少醫生都喜愛賽馬，更有資深醫生組成賽馬團體養馬，鄭醫生也有份參與，他們在港首匹養的馬為「太子福」，是法國醫院醫生的團體馬，起名「太子」皆因醫院位於太子道。自此後鄭醫生一直有養馬，對賽馬產生濃厚興趣，每當有馬出賽，鄭醫生都抽空入場，為愛駒打打氣，「飛揚騅」周三晚在港初出，且看能否為鄭醫生和一眾團體成員帶來驚喜。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜