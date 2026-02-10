廖康銘「勁沙塵」「電源之駒」

廖康銘剛周日憑「幸運奇兵」贏得今季第三十五場頭馬，同時令他維持在練馬師龍虎榜的領先位置，明晚跑馬地夜賽，其六匹參戰馬仍不乏牌面馬，有機會繼續取得頭馬，廖康銘接受查詢時表示，對「勁沙塵」和「電源之駒」的機會最感樂觀。

勁沙塵依然勇銳

「勁沙塵」」剛戰在谷草一六五零米輕鬆贏出今季第三場馬。

「勁沙塵」剛戰在潘頓胯下，在谷草一六五零米輕鬆贏出今季第三場馬，明晚原裝配搭再跑同程，即使多負十二磅，但廖康銘認為該駒仍具可勝之道。「今季踏入五歲的『勁沙塵』，表現較前再進一步，而且長力更逐漸增強，剛戰在谷草中距離以佳勢贏出頭馬，賽後此駒操練正常，今次『勁沙塵』再跑同程，賽前部署和上場贏馬時相若，包括上周再交由騎師潘頓策騎試泥閘，當時馬兒以輕鬆姿態完成，反映其狀態依然勇銳，希望『勁沙塵』臨場克服重磅，發揮出上場的水準，便有望爭取今季第四場頭馬。」

電源之駒匆匆再出

「電源之駒」上場在谷草千二米跑第三。

八歲老馬「電源之駒」上場在谷草千二米跑第三，演出復勇，明晚匆匆再跑同程，廖康銘說:「上季『電源之駒』曾在匆匆再出之下贏馬，所以上周出賽之前，我們便打算安排牠本周再跑，剛戰牠以良好走勢跑第三，只落後頭馬『友愛心得』跑第三，今次再次上陣，較可惜是跟上周一樣排在九檔，希望馬兒在布文胯下克服困難，並再次發揮出本身實力，贏回一場頭馬。」

最後，廖康銘表示另一匹老馬「駟跑得」近期狀態良好，之前曾在谷草一六五零米取得一亞一季，可是上場此駒再跑同程，臨場場地對其後追跑法十分不利，最後演出平平，如今再攻同程，倘若早段步速和場地能夠配合，便有機會走入前列歸來。

