艾兆禮「福星小子」「天火同德」

艾兆禮在近兩個賽馬日合共贏出五W，暫以二十五W進佔騎師榜第三位，他坦言對現階段所得的支持感高興，並將繼續全力以赴，務求爭取更多頭馬。周三晚谷草夜賽，他認為坐騎中以「福星小子」和「天火同德」最具爭勝機會。

福星小子爭四連捷

「福星小子」最近在同程三連捷。

出戰第八場三班千二米的蔡廄「福星小子」，最近在同程三連捷，周三晚升上三班出賽，艾兆禮說：「『福星小子』踏入四歲成熟期，加上具有前速，競逐彎急直路短的谷戰特別合適，因此近期表現大進。雖然上仗其取勝距離較短，今戰亦升班面對更強對手，但目前其狀態及鬥心正處高峰，加上只負一二○磅，只要繼續跑出水準，有望取得四連捷。」

天火同德縮程一千

「天火同德」上仗在谷草千二米只落後頭馬兩個馬位過終點。

列陣第二場五班一千米的韋廄「天火同德」，上季出賽至今未嘗上名，但上仗在谷草千二米只落後頭馬兩個馬位過終點，足見具備戰鬥力；周三晚轉戰一千米，艾兆禮都有憧憬：「上仗『天火同德』走勢其實不差，起步後一直守在前列位置，末段更一度出頭，終點前約一百米才被對手越過；今次縮程跑一千米，以其上仗表現看來絕對可勝任，希望屆時有際遇較佳，能發揮出本身速度，在前列位置歸來。」

