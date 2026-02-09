「數字天文」勇奪百週年紀念銀瓶  劍指四歲馬經典賽事系列

昨日（2月8日星期日）沙田馬場上演三級賽百週年紀念銀瓶讓賽（1800米），在港服役至今表現出眾的「數字天文」，以壓倒性姿態力克一眾年長對手掄元，首次勝出分級賽，證明本身確具優良質素，以爭逐四歲馬經典賽事系列餘下兩關賽事。



這匹由羅富全訓練的四歲賽駒，今仗一放到底輕鬆擊敗另外六匹各自曾勝出分級賽的對手，最終以兩個馬位之先攻下這項總獎金高達四百二十萬港元的三級賽。



出自父系「部族狼神」的「數字天文」（117磅），上仗於12月底上陣時演出可人，在沿途領放情況下在一項第二班2000米讓賽中勝出，打開在港勝門，賽後評磅員把其評分上調八分。即使如此，馬兒昨日依然受到馬迷大力追捧，獨贏賠率熱至1.7倍。然而，這無礙馬兒繼續交出理想表現，牠在負輕磅情況下氣走一眾更具作戰經驗的參賽馬匹而掄元。

「數字天文」以壓倒性姿態力克一眾年長對手掄元，首次勝出分級賽。



昨日「數字天文」自第二檔起步後，其鞍上人梁家俊積極地策牠上前，馬兒沿途貼欄領放，跑至直路彎尾段仍領先由艾兆禮策騎的「安騁」（125磅）大約半個馬位。轉入直路後，其他對手包括潘頓的坐騎「禪勝輝煌」（132磅），曾一度上前挑戰並威脅「數字天文」，但梁家俊開始全力催策後，「數字天文」隨即拋離對手，愈走愈勁直奔終點。由希威森主轡的「勁速威龍」（126磅）末段收復不少失地，追入一席亞軍。田泰安執韁的「安遇」（126磅）則跑獲第三名。



梁家俊在賽後說：「牠入閘後仍顯得有點緊張，但牠做得十分好。馬兒的整體表現不錯，當牠放鬆下來後，跑至八百米處我開始逐步策牠增速，牠亦充分按照我的指示去做，令我的任務更加輕鬆。」



「牠是一匹佳駟，昨日馬兒沿途力拼，耗力不少，但幸運地馬兒只須負輕磅上陣，這或令情況好一點。」

梁家俊表示「數字天文」本身跑法具一定彈性，這點令牠成為各匹問鼎3月22日寶馬香港打吡大賽（2000米）冠軍寶座的賽駒中，其中一股絕對不能忽視的力量。



他說：「牠當然可以領放，但若果其他馬前速更快的話，牠亦可稍留並居於第二或第三位，在牠覺得順暢的位置競跑。馬兒喜歡追趕他駒，故此這不成問題，牠喜歡接受任何挑戰。」



四歲馬經典賽事系列次關 – 總獎金高達一千三百萬港元的香港經典盃（1800米），將於3月1日在沙田馬場舉行。按照今賽表現，「數字天文」當具實力在1800米甚至更長途程爭勝。值得一提的是，這匹澳洲自購馬來港前最後一仗，曾在一級賽昆士蘭打吡（2400米）中跑獲亞軍，練馬師羅富全也甚具信心。



他說：「我對此駒寄望甚殷，大家都知道馬兒來港前，曾在澳洲角逐2400米賽事並取得佳績，故此我認為牠角逐該系列賽的問題不大，我們將會全力以赴，爭取好成績。」



