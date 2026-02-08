馬場浮世繪│莫雷拉勝出阿布札比金盃

阿聯酋阿布札比馬場，於香港時間昨晚舉行首屆阿布札比金盃，近年頻頻在中東各項大賽取得佳績的日本賽駒又奏凱而回，由前香港冠軍騎師莫雷拉策騎，練馬師武井亮訓練的Strauss，早段守在中間位置，至最後四百米找到空位上前即發力彈離對手，以個多馬位擊敗「深夜戰馬」勝出，成為首匹在阿布札比勝出的日本賽駒。

莫雷拉賽後表示，自己首次在阿布札比馬場即贏出大賽，令他感到特別高興，此駒去年十月在澳洲出賽時，起步並不順暢，因而未能發揮實力，反而今場則起步順利，且全程走勢良好，賽事末段他將坐騎移出望空，即交出凌厲衝刺，表現相當出色。練馬師武井亮則表示，Strauss將返回日本，不會參加之後在中東舉行的大賽，但會考慮參加五月美國邱吉爾園舉行的草地經典大賽。

文傑