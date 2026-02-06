JOYPOLIS聯乘「金鎗六十」迎馬年

香港三屆馬王「金鎗六十」馬主陳家樑向本報記者透露，他的新力軍最近已經來港，並交由黎昭昇訓練。陳家樑目前個人名下養有方廄的「金鎗寶駒」，他的團體馬暫時有兩駒：一匹呂廄「笑傲江湖」，暫時在港取得四冠佳績；另一匹團體馬是L380，後駒是陳家樑的新賽馬團體，叫植根香港賽馬團體，是一匹澳洲自購雄馬。

另外，陳家樑又分享一則消息，農曆新年將至，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG與「金鎗六十」及《餓虎藏龍》原創主題角色，呈獻馬年主題遊戲活動區及沉浸式互動娛樂。新春及隨後春季期間，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG聯乘香港傳奇馬王「金鎗六十」及多元餐飲品牌《餓虎藏龍》，於樂園內推出以馬年為主題的期間限定體驗，除了有「金鎗六十」公仔打卡處、新春攤位遊戲外，還有「金鎗六十」公仔、夾公仔機、T恤、御守、「金鎗六十」盲盒等可供選購，有興趣的馬迷不妨留意。

陳嘉甜