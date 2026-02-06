何澤堯向威哥匯報
更新時間：13:50 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:50 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:50 2026-02-06 HKT
今早沙田晨課，呂健威如常在烽火台底樓打點每匹出操馬訓練，其中當報爭周日第五場四班千四米的「勇敢孖寶」由何澤堯在大圈快跳時，呂健威高舉望遠鏡細心觀看馬兒操練的跑姿，人馬課後，何澤堯立即由機坪步往烽火台向威哥匯報，反映騎練對「勇敢孖寶」均很重視。
「勇敢孖寶」由「勇敢」系馬主林建康和其太太林黃寧艷擁有，同主馬「勇敢巨星」在呂健威的悉心訓練下暫時獲得六捷佳績。
陳嘉甜
