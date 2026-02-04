Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「翠兒威威」周俊樂起孖

巫偉傑馬房的「翠兒威威」上場在谷草一六五○米贏馬，今晚再跑同程，負磅較上場只重四磅，結果在華將周俊樂胯下再次一放到底贏馬，周俊樂亦起孖，在騎師王積分表上以二十四分排第二，借落後艾兆禮四分。

今晚第五場周俊樂策騎未來外父陳橋森名下的「翠兒威威」勝出四班谷草一哩，上次人馬取勝捧盃後，今場再下一城，順利取得連捷，賽後和女友，未來外父和未來外母一起拉頭馬，十分溫馨。

練馬師巫偉傑說：「『翠兒威威』今仗賺了形勢，可以擺前走，一放而回。其實『翠兒威威』跑法具彈性，可以放頭走，留住走亦合適，馬兒今季此駒有顯著進步，希望持續交出佳績。」

