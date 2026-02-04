星展與宏利百萬挑戰盃 「至尊瑰寶」力爭再取佳績順利封王  

星展與宏利百萬挑戰盃將於週三（2月4日）晚上在跑馬地上演煞科戰。羅富全馬房的「至尊瑰寶」（116磅）目前以42分暫居積分榜首位，今晚將角逐總獎金二百八十四萬港元的第二班藍塘讓賽（1200米），力爭再取佳績，順利在星展與宏利百萬挑戰盃中封王。



羅富全說：「我會嘗試與馬兒力爭贏得百萬挑戰盃。牠今季有時抽得不利檔位，所以不易爭勝。現在我們領先六分，但這一刻我們也說不準哪一駒會勝出此系列賽事，因為彼此的分數仍然非常接近。」



星展與宏利百萬挑戰盃供所有在跑馬地角逐第三班或以上賽事的賽駒參加。今季此系列賽事於去年9月揭開戰幔，並將於今晚上演煞科戰。總冠軍的馬主將獲得高達一百萬港元的豐厚特別獎金，而亞軍及季軍的特別獎金則分別為三十五萬港元及十五萬港元。



「至尊瑰寶」今仗如成功再下一城，將可獲得15分；跑亞季、季軍及第四名也可分別再添6分、4分及3分。



羅富全說：「排第十二檔出閘不易應付，但馬兒今仗只需負輕磅。今仗步速應該會快，所以我們也別無他選，只能讓馬兒於出閘後留後競跑，然後看看牠在直路上的衝刺如何。我會留給騎師（梁家俊）決定應讓馬兒沿內疊還是外疊上前。」



「安康萬里」及「風雲武士」目前同以36分在積分榜上並居次席，牠們將於今晚賽事分途出擊，其中「風雲武士」（135磅）將夥拍布文出戰藍塘讓賽，與「至尊瑰寶」再次同場較勁；而「安康萬里」（133磅）則會角逐第三班成和讓賽（1200米）。



「風雲武士」上仗在布文主轡下取得頭馬。布文說：「馬兒今次再度抽得有利檔位（第二檔），在牠現時評分正在冒升的情況下，抽得好檔實在大為有利。當然對手的實力很強，但今仗對馬兒十分重要。若果我們能勝出，牠就能贏得星展與宏利百萬挑戰盃。」



「『至尊瑰寶』（於1月14日的）那一仗顯然運氣不佳。我認為若然兩駒運氣差不多的話，牠肯定是一大威脅，可惜『至尊瑰寶』今仗再次欠運，抽到不太理想的大外檔。」



此外，「喜蓮勇感」（32.5分）、「友愛心得」（30分）及「銀亮奔騰」（27分）仍有機會封王。牠們若可於週三再勝一仗的話，或可獨佔或與其他賽駒並列星展與宏利百萬挑戰盃的總冠軍。同樣將於週三上陣的還有「大浪圖田」（25分）、「非惟僥倖」（21分）、「好好戀愛」（21分）及「年少多好」（21分）等在積分榜位居前列的賽駒，但按目前積分計算，牠們已無緣問鼎總冠軍。



沈集成麾下的「喜蓮勇感」（134磅）今晚將角逐總獎金達三百一十二萬港元的第二班山光讓賽（1650米），續由布文執韁，面對的同場對手包括廄侶「智取神駒」（135磅）。



布文說：「今季策騎馬兒絕對是一件賞心樂事。我曾策騎牠進行操練，牠的體態極佳。今次牠抽到相當好的檔位（第二檔）。上仗排檔未算理想，對牠的發揮並無幫助。」

另一方面，羅富全已為「數字天文」（宣佈出賽前為115磅）報名角逐週日（2月8日）在沙田舉行的三級賽百週年紀念銀瓶（1800米讓賽），盼可在高達四百二十萬港元的總獎金中分一杯羹。這匹四歲佳駟預計將於稍後時間進軍四歲馬經典賽事系列，先於3月1日角逐總獎金高達一千三百萬港元的香港經典盃（1800米），並接續於3月22日挑戰總獎金高達二千六百萬港元的寶馬香港打吡大賽（2000米）。



羅富全說：「『數字天文』的進度理想，我很滿意。能在如週日這場的三級賽中負輕磅上陣通常都有很大幫助，且讓我們看看牠的發揮如何。馬兒之後會出爭香港經典盃及（寶馬）香港打吡大賽，不過丁冠豪麾下的『小鳥天堂』強得令人難以置信！當該駒取得空位後，牠的衝刺相當強勁。如果牠能應付2000米途程的話，將會是匹難以被擊倒的對手。」



「小鳥天堂」上仗勝出總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米）後，丁冠豪表示滿意馬兒備戰香港經典盃的進度。



丁冠豪說：「馬兒賽後狀態不錯，而且感覺良好，胃口也不俗。我希望牠在香港經典盃交出好表現。」



丁冠豪於週三也會派出「大浪圖田」（126磅）出戰山光讓賽。他說：「儘管馬兒已年屆六歲，但仍在進步中。牠今仗（從第四檔）出閘後應能取得好位，相信會較（在陣上）留後競跑更有利牠發揮。」



本週三（2月4日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第四班宏德讓賽（第二組）（1200米）將於晚上六時三十五分開跑。