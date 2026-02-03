田泰安「銀亮奔騰」「超勝無敵」

田泰安剛周日刑滿復出表現失準，坐騎無一上名，不過明晚跑馬地夜賽他仍廣獲支持，成為全晚唯一一位卜滿九匹坐騎的騎師，他表示雖然坐騎並非全都是牌面馬，但臨場仍會盡全力發揮，希望能夠取得佳績，而一對游廄馬「銀亮奔騰」和「超勝無敵」將是今仗頭馬希望。

銀亮奔騰升班再戰

「銀亮奔騰」今季四戰取得一冠三亞。

「銀亮奔騰」今季成熟進步，至今四戰取得一冠三亞，由於今戰升上二班負輕磅作賽，於是便交由田泰安主轡，他分析說：「上季我多次策騎『銀亮奔騰』，若與今季比較，馬兒明顯更成熟，能夠在陣上充分發揮實力，所以演出亦較前穩定。今次此駒升二班出賽，跟實力較高一批對手同場，對其將是一項重大挑戰，幸好今場出馬數目不多，加上「銀亮歡騰」跑一六五○米有良好賽績支持，以及只負一一五磅，所以仍有條件走入前列歸來。」

超勝無敵縮程爭勝

「超勝無敵」今仗將縮程跑谷草千二米。

「超勝無敵」今季在田草千四米和谷草一六五○米搏失後，今仗將縮程跑谷草千二米，田泰安說：「早前『超勝無敵』曾被安排戴眼罩試閘，結果效果良好，即使跑較短途程亦跟得暢順，於是今次便決定縮程跑千二米，並且加配眼罩。牠來港前曾勝短途賽，希望今次部署能夠令馬兒有更佳的發揮，因為牠的質素本來就不差，今仗應有機會在此爭取成績。」

另一方面，「歡樂老撾」早前由田泰安試閘刻意留後跑，結果後上走得接近，今次此駒角逐千八米，他表示過去兩場馬兒擺在前列競跑，末段都力弱潰敗，故此牠在該課試閘後，今次再次上陣，在情況許可之下，將會嘗試留後跑，希望馬兒能夠交出更佳走勢，倘若屆時演出進步，並且取得三甲一席甚至贏馬，更是最好不過。

