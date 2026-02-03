Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希威森「新意馬」「精彩福星」

馬圈快訊
剛周日希威森憑「逍遙人生」贏得季內第十八場頭馬，明晚谷戰其七匹坐騎不乏實力分子，有機會再添進帳；希威森昨晨表示，將繼續全力以赴，今戰坐騎以「新意馬」和「精彩福星」最具勝望。

新意馬跑法主動

「新意馬」今季在泥地一哩三度贏馬。
出爭第三場二班一六五○米的廖廄「新意馬」，今季在泥地一哩三度贏馬，明晚轉戰谷草一哩，希威森認為仍具勝望：「『新意馬』上季曾競逐此程，當時其狀態未足，仍只落後三個馬位過終點，反映牠有機會勝任此場地及路程；今季牠三勝頭馬，評分已升至新高，但賽程選擇減少，嘗試在不同場地及路程出賽無可厚非。此馬跑法主動，谷戰應可佔優，跑出水準可勝出季內第四場頭馬。」

精彩福星佳態迎戰

「精彩福星」前仗在同程取得一席季軍。
列陣第六場三班一千米的希廄「精彩福星」，前仗在同程取得一席季軍，希威森認為有可爭之道：「『精彩福星』速度良好，只是過去兩仗均排在中外檔，以致未能好好發揮。復課後此駒操練正常，早前在沙田試大閘以良好走勢跑獲第三名，今仗牠將以佳態迎戰，倘若有較佳際遇，足以走入前列歸來。」

另外，剛周日因身體不適而未上陣的梁家俊，昨天已接受評估，確定適宜在明晚谷戰出賽。

文傑

