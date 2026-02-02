Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪｜杜鵬志昐在馬壇大展拳腳

馬圈快訊
〇七年策騎「爪皇凌雨」贏得國際一級賽杜拜司馬經典賽的騎師杜鵬志，多年前已因傷患掛靴。近年岀任當地最大馬主Hollywoodbets Syndicate的賽事經理，目前他需要管理組織名下分布在南非、美國和歐洲等地起過二百匹賽駒，而且近來更動作多多。

杜鵬志 (右) 近年岀任當地最大馬主Hollywoodbets Syndicate的賽事經理，目前他需要管理組織名下分布在南非、美國和歐洲等地起過二百匹賽駒。
首先他去年以高價購入，與「八加十八」一同是上季南非最佳三歲馬的「一槓級數」，早前在美國一級賽天馬國際盃草地賽跑第二後，目前正部署遠征杜拜，在3月31日岀戰美丹馬場舉行的一級賽杜拜草地大賽，稍後便正式落實。

杜鵬志 (圖) 去年以高價購入，與「八加十八」一同是上季南非最佳三歲馬的「一槓級數」，早前在美國一級賽天馬國際盃草地賽跑第二後，目前正部署遠征杜拜，在3月31日岀戰美丹馬場舉行的一級賽杜拜草地大賽，稍後便正式落實。
另外，他亦派遣六駒到島國毛里裘斯服役，其中半數將交由在當地練馬，騎師田泰安的表兄Jewin Avotar訓練。

文傑
 

