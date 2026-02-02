馬場浮世繪｜戴圖理巴西掛靴戰起孖兼贏大賽

戴圖理昨(1/2)日在位於巴西里約熱內盧的卡夫雅馬場，作從騎以來最後一次上陣，其演出沒有令到場支持馬迷失望。他全日四匹坐騎列陣，先在第四場沙地千三米，策騎Speak Alpha輕鬆贏馬，接着他在第七場於途程為千六米的一級賽Grande Premio Estado Do Rio de Janeiro大賽，夥拍大冷馬Bet You Can勝出，成為其從騎以來最後一場頭馬，賽後他當然亦作最後一次跳馬慶祝儀式。

戴圖理 (圖) 賽前在社交媒體發出致馬迷的公開信，表示四十年來的策騎生涯，自己十分享受，並感謝家人、馬主、練馬師和馬迷的支持，感謝他們「令一個男孩活在夢中」。

文傑