馬場密探048｜「小鳥天堂」後上奪標

今日沙田賽事重頭戲，四歲馬系列的香港經典一哩賽，向來利上季來港，同時又是全場最高分馬之一。今屆也不例外，丁廄的「小鳥天堂」上季已展示質素，今場即使初跑千六米，但鞍上人何澤堯利用其排檔優勢，早段尋找遮擋，至直路末段才移岀望空，結果一攻而破，輕易抛離「晒冷」勝出。練馬師丁冠豪曾在二○○○年以騎師身份策騎「實業家」贏得此賽，如今再以練馬師身份贏馬捧盃而回。

賽後「小鳥天堂」練馬師丁冠豪說：「『小鳥天堂』今場在最後三百米的形勢，令我十分緊張，牠被困塞死，好彩最後能望空，最後二百米有位即交出強勁的後勁。『小鳥天堂』上場贏得輕鬆，已經令我很驚訝，今場馬兒也是贏來有餘未盡，姿態贏得非常輕鬆，同樣令我很驚喜，相信馬兒仍然有上升空間，希望馬兒下場在三月一日千八米香港經典盃及香港打吡大賽同樣交出好成績。」

賽後騎師何澤堯說：「潘頓唔騎『小鳥天堂』，我很多謝練馬師丁冠豪和馬主高生給予我機會。近期我為『小鳥天堂』操練，從馬匹的走姿，我已經肯定牠是一匹非常優秀的馬，今次初跑千六米，如果讓馬兒輕鬆跑，便一定勝任。入直路一度塞死，但一望空我催策，馬兒如按掣般交出凌厲的後勁，我有信心牠在下一場千八米香港經典盃及二千米香港打吡大賽也跑得好。我之前墮馬受傷，需要慢慢建立事業，我多謝所有幫過我的人，包括馬會，今次傷後贏大賽，我是很感恩的。」

