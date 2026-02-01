馬場密探048｜「八仟好運」頭場爆大冷
更新時間：13:08 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:08 2026-02-01 HKT
今日沙田頭場四班一千米直路賽爆岀大冷門，騎師麥文堅策騎蔡約翰馬房的初岀馬「八仟好運」，爆出三十五倍大冷贏馬，另一匹七十一倍大冷「文采風流」跑第二，構成大冷連贏位，反而希廄初岀馬「致力之城」被捧成一點五倍大熱，演出令人失望。
今日頭場四班田草一千米，希廄的「致力之城」賽前四次試閘全勝，配潘頓被熱捧至一點五倍全熱門，可惜馬兒只跑第九名，結果由麥文堅騎蔡廄的「八仟好運」爆出三十五倍大冷門一出即勝。麥文堅之前受訪，曾經表示非常感謝蔡約翰一直很給予他機會，而麥文堅今季來港容串的開齋馬正是蔡廄的「細水長流」，今日這對騎練又以「八仟好運」贏馬，二人合作愉快。
