富志昌「遇」言可揚威

馬圈快訊
更新時間：18:59 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:59 2026-01-30 HKT

南非全年三大錦標賽之一的大都會錦標，將於香港時間明晚十時零五分在凱尼沃斯馬場舉行，前年在此賽大熱倒灶的「再度遇見」，今屆轉投史奈斯馬房後捲土重來，該駒騎師富志昌對其充滿信心。不過，近況大勇的「真王子」亦來勢洶洶，該駒練馬師金米亞表示，希望牠可成為另一名留青史的賽駒。

現年五十七歲的老將富志昌，向來語不驚人誓不休，日前他出席公開場合時表示，如以一至十分計算，他對「再度遇見」今仗贏馬信心高達九分，並解釋說：「史奈斯將剛轉投的『再度遇見』給我過檔考驗後，我即向他表示，此馬質素跟『八加十八』不相伯仲；上仗在國王碟跑第三後，我在近兩個星期（周日除外），每天都親自策騎牠，感覺其狀態愈來愈勇，對其信心也愈來愈強。如果此駒抽得一至五檔，我會提議你將全部薪金投注在牠身上；雖然現在排十檔，但我依然認為牠爭勝機會甚大。」

另外，「真王子」的練馬師金米亞表示，希望此馬可成為09年Pocket Power之後，另一匹包辦德班七月讓賽、國王碟和大都會錦標的賽駒，他說：「這當然絕非易事，但『真王子』已一再證明實力，例如去年大家質疑其長力時，便贏出德班七月讓賽；上仗牠在國王碟在受躋碰下繼續上前，終點前更力壓對手贏馬。賽後牠的狀態回復得很好，周一進行賽前快跳時亦走勢出色，希望牠可再次跑出水準，贏出今場大賽。」

至於上屆此賽盟主「八加十八」，上仗久休復出在國王碟三甲不入，練馬師史奈斯說：「經過上場熱身，以及在凱尼沃斯馬場草地跑道快跳後，『八加十八』的狀態跟最弗時相比已十分接近，今仗增程跑二千米亦較上仗的千六米合適，只要陣上進步四個馬位或以上，已具爭勝機會」。

文傑

