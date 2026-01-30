香港經典一哩賽：「睿盛人生」及「星幻」境遇殊異目標同致

四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽（1600米）即將於本周日（2月1日）在沙田上演，總獎金高達一千三百萬港元。今仗其中兩匹參賽馬「睿盛人生」及「星幻」均屬甚具級數的進口賽駒，來港前俱成績優異，天生長力均可望能應付寶馬香港打吡大賽（2000米）的途程，也是馬主為進軍四歲馬經典賽事系列而購入的自購曾出賽馬匹。

儘管「睿盛人生」及「星幻」的背景相近，但於來港後的短短日子裏，牠們的境遇卻截然不同︰「睿盛人生」於季內迅速交出優異表現，相反「星幻」則尚待取得重大進展。

隸屬伍鵬志馬房的「睿盛人生」是陣中評分最高的一駒，迄今在港上陣三次，已兩度以悅目姿態取勝。此駒今仗將交由冠軍級騎師潘頓主轡，廣被視為大熱之選，相信很有機會在周日一役躋身爭勝行列。

「睿盛人生」在巴西出生，來港前在南美曾取得六戰四勝的佳績，而牠在巴西的兩場敗仗恰巧均負於今仗對手「智勝神駒」蹄下。這匹Put It Back的子嗣於三歲時出爭Derby Paulista（2400米一級賽），以約四又四分一個馬位之先奪魁，足以證明牠有力在四歲馬經典賽事系列中爭雄。

「睿盛人生」最近一次試閘在潘頓胯下以首名衝線，可見牠的狀態已及時提升至巔峰。

而這匹四歲佳駟的備戰工作一切順利，練馬師伍鵬志在大賽前夕也壓力大減。

伍鵬志表示：「與其說感到壓力，不如說我享受其中。馬兒之前三戰取得兩勝，因此已毋須承受爭取入圍此系列賽的壓力。我在四歲馬經典賽事系列的確仍未交出成績，但我希望今次會有多一點作為。壓力不算很大，我們對馬兒很滿意。」

相反，「星幻」來港後三戰的表現均未如人意，分別僅得第十、第十四及第十一名。這匹韋達麾下的進口馬在澳洲服役時的演出不俗，但現時獲評80分的牠是陣中評分最低的參賽馬之一，相信看好牠能於本周末爆冷掄元的人也為數不多。

韋達旗下的「星幻」來港後尚未重拾昔日光芒。

自購曾出賽馬匹有時只是需要較長時間適應香港的環境，因此韋達尚未對「星幻」失去信心。這匹在紐西蘭出生的棗色馬近期在一次1600米試閘中交出了好表現，或預示著轉機到來。

韋達說：「馬兒適應環境及進入狀態所需的時間比我預期稍長。我們已為牠作出一些嘗試，希望能取得成效。牠的試閘表現令人鼓舞，而那次試閘也是牠所需要的。我認為牠已從中有所進步。」

「星幻」來港前的成績無疑更加亮眼。牠曾於2025年2月強勢攻下二級賽考菲爾德秋季經典賽（1800米），一個月後再在滿利谷以優異演出揚威二級賽奇勒錦標（2040米）。

但值得留意的是，「星幻」在澳洲的四場頭馬均在左轉賽道上取得，而牠在右轉跑道的表現往往有所不及。韋達表示這正是「星幻」至今在沙田仍未能交出好表現的原因。

他說：「馬兒看來像一輛左軚車，因此我們需要幫牠修正過來，而牠也在慢慢適應中。」

韋達期望今仗能有運氣之助及新騎師拍檔能讓「星幻」扭轉乾坤。

這位前香港冠軍騎師說：「馬兒的際遇未算最理想，導致牠未有機會爭取更佳名次。牠之前三仗都未能直接、暢順地取位。」

「班德禮昨天策騎馬兒進行草地快操，希望與馬兒熟絡起來，而他對馬兒大表滿意。班德禮操控韁繩的功夫了得，我只希望馬兒今仗不受干擾，那麼牠應可交出更佳表現。」

班德禮將首次策騎「星幻」出賽。

班德禮認為「星幻」今仗自有利的第五檔起步後，再配合積極跑法的話，或有助馬兒重拾佳績。

這位英國好手說：「馬兒對上兩仗均居於後一點的位置。我們今次想採取更積極一點的騎法。我預計馬兒將可自第五檔迅速地出閘，然後我會嘗試讓牠居於較近仗稍前的位置，讓牠有機會躋身爭勝行列。」

「馬兒具備衝刺力，實力顯然不俗，但今仗的表現肯定要較過往在港出賽時更進一步。不過，若牠能找回在澳洲時的勇態，相信也不能忽視。」

本周日（2月1日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第四班清水灣讓賽（1000米）將於下午十二時三十分開跑。總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米）編於第八場上演，將於下午四時零五分開跑。