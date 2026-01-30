Karen喜與Jisoo合照
更新時間：13:26 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:26 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:26 2026-01-30 HKT
韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「DEADLINE」一連三日於啟德體育園主場館圓滿結束，練馬師羅富全的新抱Karen不但前去啟德捧場，還到了後台，與BLACKPINK成員之一Jisoo合照兼自拍，期間更獲得對方即場在專輯上親筆簽名，非常難得，可謂羨煞旁人。
（相片來源：Karen ig）
陳嘉甜
