廖康銘馬房強陣出擊香港經典一哩賽

四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽（1600米）將於本週日（2月1日）在沙田舉行。目前領先練馬師榜的廖康銘將以強陣出擊，盼能把握出馬較多的優勢，攻下此項總獎金高達一千三百萬港元的大賽。



在今屆香港經典一哩賽的十四匹參賽馬之中，廖康銘馬房佔了四匹之多。這位來自澳洲的練馬師目前以一場頭馬之先暫居練馬師榜首位。



廖康銘在港從練至今接近三年，其間持續物色年輕佳駟以壯大馬房實力，而他表示搜羅潛力新星是他的大方向之一，而此策略到了今季終見成果，使廖康銘馬房的成績突飛猛進。



廖康銘今季已累積三十三場頭馬。他說：「我認為練馬師要為賽季定下全盤計劃，而對買入的馬匹也須如此。四歲馬經典賽事系列深受香港馬主歡迎，所以購入馬匹時需要考慮到這一點。」



「我們很幸運有多匹從一開始便由我們訓練的佳駟能夠進軍此賽。」

廖康銘訓練的「祝願」於去年揚威香港經典一哩賽。



廖康銘今仗派出的四匹參賽馬分別是將由布文策騎的「白鷺金剛」、「翠紅」（艾兆禮）、「晒冷」（巴度）及「智勝神駒」（希威森）。同屬廖康銘馬房的「祝願」上季以馬頸位之先勝出香港經典一哩賽，為他帶來在港從練後的首場重要勝仗。



「祝願」翌仗進軍總獎金高達一千三百萬港元的次關賽事香港經典盃（1800米），跑入亞席；之後挑戰總獎金高達二千六百萬港元的重頭戲寶馬香港打吡大賽（2000米），僅以短距離之微不敵「百賀飛駒」，再度屈居亞軍。

在今屆賽事中，預料會成為熱門的「白鷺金剛」將自第十一檔起步。這匹「不惜代價」子嗣近四仗均憑末段的凌厲衝刺獲勝，是今仗近績最佳的參賽馬。

「白鷺金剛」 是週日香港經典一哩賽陣中近績最出色的一駒。

廖康銘馬房的各匹參賽馬或能左右賽事的步速。「白鷺金剛」慣常以後上跑法爭勝，而自第七檔起步的「翠紅」至今的三場頭馬均憑居前跑法取得。「晒冷」（第三檔）則曾於沿途居中間位置競跑後勝出，取得迄今在港唯一的一場頭馬；巴西進口馬「智勝神駒」（第八檔）來港前出爭聖保羅賽馬會大賽（2000米一級賽）時一放到底，以逾五個馬位之遙輕鬆擊敗陣中的頂級佳駟奪魁，取得最近一場頭馬。

在此形勢下，廖康銘儘管有不同的步速策略可供選擇，但他透露未有為週日一戰定下大計。



廖康銘說：「你必須給予每匹馬最佳的（爭勝）機會。快一點或慢一點的賽事步速會適合不同的馬匹發揮。假如牠們要後上爭勝的話，跑道狀況同樣重要。不過，最重要的還是要發揮馬兒本身的長處。」



「我們有兩匹前置型賽駒，也有兩匹後勁凌厲的佳駟。希望陣上形勢能協助其中一駒奪魁吧。」

「智勝神駒」來港前在巴西的最後一仗以壓倒性姿態揚威一級賽聖保羅賽馬會大賽。



廖康銘廄下四駒今仗將與「睿盛人生」、「小鳥天堂」、「美麗星晨」、「錶之宇宙」、「威利金箭」、「天星」、「喜尊龍」、「綫路滿貫」、「星幻」及「風將」同場較量，勢必帶來近年來其中一屆最引人注目的香港經典一哩賽。



本週日（2月1日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第四班清水灣讓賽（1000米）將於下午十二時三十分開跑。總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米）編於第八場上演，將於下午四時零五分開跑。