廖康銘馬房強陣出擊香港經典一哩賽

馬圈快訊
更新時間：20:24 2026-01-29 HKT
發佈時間：20:24 2026-01-29 HKT

四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽（1600米）將於本週日（2月1日）在沙田舉行。目前領先練馬師榜的廖康銘將以強陣出擊，盼能把握出馬較多的優勢，攻下此項總獎金高達一千三百萬港元的大賽。
 
在今屆香港經典一哩賽的十四匹參賽馬之中，廖康銘馬房佔了四匹之多。這位來自澳洲的練馬師目前以一場頭馬之先暫居練馬師榜首位。
 
廖康銘在港從練至今接近三年，其間持續物色年輕佳駟以壯大馬房實力，而他表示搜羅潛力新星是他的大方向之一，而此策略到了今季終見成果，使廖康銘馬房的成績突飛猛進。
 
廖康銘今季已累積三十三場頭馬。他說：「我認為練馬師要為賽季定下全盤計劃，而對買入的馬匹也須如此。四歲馬經典賽事系列深受香港馬主歡迎，所以購入馬匹時需要考慮到這一點。」
 
「我們很幸運有多匹從一開始便由我們訓練的佳駟能夠進軍此賽。」

廖康銘今仗派出的四匹參賽馬分別是將由布文策騎的「白鷺金剛」、「翠紅」（艾兆禮）、「晒冷」（巴度）及「智勝神駒」（希威森）。同屬廖康銘馬房的「祝願」上季以馬頸位之先勝出香港經典一哩賽，為他帶來在港從練後的首場重要勝仗。
 
「祝願」翌仗進軍總獎金高達一千三百萬港元的次關賽事香港經典盃（1800米），跑入亞席；之後挑戰總獎金高達二千六百萬港元的重頭戲寶馬香港打吡大賽（2000米），僅以短距離之微不敵「百賀飛駒」，再度屈居亞軍。

 在今屆賽事中，預料會成為熱門的「白鷺金剛」將自第十一檔起步。這匹「不惜代價」子嗣近四仗均憑末段的凌厲衝刺獲勝，是今仗近績最佳的參賽馬。

廖康銘馬房的各匹參賽馬或能左右賽事的步速。「白鷺金剛」慣常以後上跑法爭勝，而自第七檔起步的「翠紅」至今的三場頭馬均憑居前跑法取得。「晒冷」（第三檔）則曾於沿途居中間位置競跑後勝出，取得迄今在港唯一的一場頭馬；巴西進口馬「智勝神駒」（第八檔）來港前出爭聖保羅賽馬會大賽（2000米一級賽）時一放到底，以逾五個馬位之遙輕鬆擊敗陣中的頂級佳駟奪魁，取得最近一場頭馬。

在此形勢下，廖康銘儘管有不同的步速策略可供選擇，但他透露未有為週日一戰定下大計。
 
廖康銘說：「你必須給予每匹馬最佳的（爭勝）機會。快一點或慢一點的賽事步速會適合不同的馬匹發揮。假如牠們要後上爭勝的話，跑道狀況同樣重要。不過，最重要的還是要發揮馬兒本身的長處。」
 
「我們有兩匹前置型賽駒，也有兩匹後勁凌厲的佳駟。希望陣上形勢能協助其中一駒奪魁吧。」

廖康銘廄下四駒今仗將與「睿盛人生」、「小鳥天堂」、「美麗星晨」、「錶之宇宙」、「威利金箭」、「天星」、「喜尊龍」、「綫路滿貫」、「星幻」及「風將」同場較量，勢必帶來近年來其中一屆最引人注目的香港經典一哩賽。
 
本週日（2月1日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第四班清水灣讓賽（1000米）將於下午十二時三十分開跑。總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米）編於第八場上演，將於下午四時零五分開跑。

