史奈斯派遣三強圍攻 「真王子」力爭再奪大都會錦標

大都會錦標（2000米）將於本週六（1月31日）在南非凱尼沃斯馬場上演。練馬師史奈斯將在此項一級賽中大舉出擊，當中三匹精英均具備奪冠實力，但他始終把力爭衛冕的「八加十八」視為最大爭標希望。



在今屆大都會錦標的十一匹參賽馬之中，史奈斯馬房佔了六匹之多，其中「八加十八」、「再度遇見」及「航海旅行」均被視為最有可能替這位上季南非冠軍練馬師達成此賽四連霸的目標。



史奈斯說︰「我們付出了不少努力才走到這一步，希望我們佈下強陣最終能成功奪魁。『八加十八』日有進境，看來正處勇態。雖然牠在熱身賽的表現未算最佳，但從目前進度來看，今仗牠肯定能躋身爭勝行列。」



「八加十八」去年成績大豐收，除了摘下三項一級賽桂冠外，也在一級賽德班七月讓賽（2200米）中跑獲接近的亞軍。休戰數個月後，「八加十八」於1月10日在凱尼沃斯復出角逐一級賽國王碟（1600米），以第八名過終點，負於頭馬「真王子」四又四分一個馬位。



史奈斯表示︰「『八加十八』需要上仗來提升狀態。我會說當時牠只有大約八成狀態，不過本週六牠將達百分百狀態。上次出賽之後，牠的狀態逐漸提升，進度良好，我期待牠會交出好表現。」。



史奈斯坦言上季南非馬王「八加十八」的備戰進度其實可以更好，與此同時，他認為「再度遇見」及「航海旅行」的狀態均已無可挑剔。

「再度遇見」整裝以待

「再度遇見」及「航海旅行」上仗分別在「真王子」之後跑獲季軍及第四名，目前均已整裝以待，令此賽更加精彩可期。



「再度遇見」去年在此賽獲得第四名，負於「八加十八」稍逾一個馬位；「航海旅行」則是自去年在一級賽好望角打吡（2000米）負於頭馬「八加十八」一個半馬位後，首度回師此場此程賽事。



史奈斯說︰「牠們有能力一爭，關鍵在於『八加十八』是否處於最佳狀態。若然『八加十八』能發揮最佳水準，應可擊敗『再度遇見』及『航海旅行』，不過牠的備戰進度或未盡最理想。」



「『再度遇見』及『航海旅行』的準備工夫則無懈可擊。牠們的備戰過程十分順利，因此沒有藉口。」



除了上述三駒外，史奈斯也會派出「法律顧問」、「本地王者」及「歐卡角洲」角逐今屆大都會錦標，但他承認此三駒的水平均不及三匹爭勝主力。



「我認為我廄的其餘三匹代表要爭勝也不容易。『八加十八』、『再度遇見』及『航海旅行』在分齡讓磅賽中均甚具勝望，角逐任何一屆大都會錦標都不會落於下風，而我竟可派出三匹這樣的佳駟出爭同一屆賽事，實在非常難得。」



史奈斯的大軍今仗面對最強的對手顯然是「真王子」。史奈斯熱切期待旗下精英與該匹由金米亞訓練的五歲佳駟一較高下，他說︰「在此途程上肯定有一場龍爭虎鬥。」。



大都會錦標編為海外賽事第一組第六場，將於香港時間1月31日（星期六）晚上十時零五分開跑。