馬場密探048｜「佳登」馬開齋人起孖

馬圈快訊
更新時間：21:25 2026-01-28 HKT
發佈時間：21:25 2026-01-28 HKT

騎師布文在第四場贏馬後，接着在第五場又夥拍游達榮馬房的「佳登」取勝，為馬兒取得在港首捷，繼潘頓之後起孖而回。布文以二十四分，暫時在騎師王積分表上排第二，落後潘頓十分。

賽後「佳登」馬主蔣嘉琦說:「以往我做騎師，由一出閘到終點，整個過程都非常緊張。現在我做了馬主，有不同體會，會以不同角度去感受。做馬主後，當馬匹入直路衝線時。心情才有點緊張，相對來說，我覺得做騎師比做馬主緊張得多。」

另一位馬主團體成員費志恩說:「『佳登』是歐洲自購馬，需要較長時間適應水土，前一場陣上有擠阻，馬兒耗力太多，其實牠不是一定要放，稍留找遮擋會發揮得更加好，希望今場勝出後，馬兒繼續有好成績，我覺得牠跑快活谷千八米也可以應付，當然一切的部署我們尊重練馬師的決定。」

