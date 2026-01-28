「威利金箭」加佩眼罩周日進軍香港經典一哩賽

總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米）將於周日（2月1日）舉行，為今季四歲馬經典賽事系列揭開戰幔。大衛希斯將安排「威利金箭」佩戴眼罩上陣，相信有助這匹優質灰馬的表現更上層樓。

「威利金箭」來港前曾在澳洲的一級賽中取得第五名，在港上陣三次均跑入前四名。此駒今仗在沙田增程角逐香港經典一哩賽，將加佩眼罩上陣，而牠曾於2025年在澳洲悉尼蘭域馬場佩戴此配備攻下愛斯基摩王子錦標（1200米三級賽）。

「威利金箭」出自父系「千秋巨子」，與「百賀飛駒」及「直線力山」同屬羅琪茵名下，當中「百賀飛駒」於2025年揚威總獎金高達二千六百萬港元的寶馬香港打吡大賽（2000米），「直線力山」則曾兩勝二級賽。

大衛希斯說：「我認為馬兒一直需要加佩眼罩上陣。我相信牠已準備就緒在這項競爭非常、非常激烈的賽事中交出好表現，現時可能是牠今季狀態最佳的時候。馬兒在澳洲往績優異。這是牠首次在港佩戴眼罩作賽。我們一直不讓馬兒佩戴眼罩，但留待今仗才派上用場。牠曾在澳洲佩戴眼罩出賽。」

「威利金箭」現時評分83分，出道至今其中一場代表作是於2024年在墨爾本的考菲爾德馬場角逐考菲爾德堅尼（1600米一級賽），在頭馬「私生活」之後取得第五名。牠也曾於去年3月在紐西蘭的愛沙妮馬場角逐獎金豐厚的奇偉錦標（1500米），在該項以買位出戰的賽事中以中游位置過終點。

「威利金箭」加盟大衛希斯馬房後，首兩仗均佩戴羊毛面箍上陣，分別跑獲亞軍及季軍。在周日的香港經典一哩賽中，大衛希斯除了「威利金箭」外，也安排「天星」報名角逐。「威利金箭」將由艾道拿主轡，而「天星」則由霍宏聲執韁。

「天星」在港出道至今已取得三捷，最出色的一仗當數上仗以三個馬位之先大勝而回。這匹「峻嶺鷹揚」的兒子在香港合共上陣十三次，作戰經驗豐富，但將與「威利金箭」同樣首次在沙田角逐1600米途程。

大衛希斯說：「那場勝利讓馬兒取得此賽入場券。從血統看來，牠適合跑一哩，而牠正佳態洋溢。我們期待牠的表現。馬兒之前的進度不算理想，可能是途程嫌短，這令我想到牠可能適合跑千四米至一哩途程。牠實在是匹了不起的年輕賽駒，今仗很可能會主宰賽事步速。」

大衛希斯曾經憑「好跑得」（1999年）及「魅力之城」（2001年）兩度揚威香港經典一哩賽（前稱香港打吡預賽）。他麾下的全球最佳短途賽駒「嘉應高昇」剛於上周日（1月25日）成功蟬聯總獎金高達一千三百萬港元的一級賽百週年紀念短途盃（1200米），更追平了由「精英大師」塵封已久的十七連勝香港紀錄，創出非凡成就。

大衛希斯說：「『嘉應高昇』賽後恢復得非常好，把飼料吃得一乾二淨，現正全力備戰女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）。我們會讓牠穩步提升狀態，賽前安排牠參加一次試閘，而牠不會前往從化馬場。我會將馬兒留在我的香港馬房。」

女皇銀禧紀念盃是香港速度系列三關賽事中的次關賽事，將於2月22日舉行，總獎金高達一千三百萬港元；而該系列的尾關主席短途獎（1200米一級賽）將於富衛保險冠軍賽馬日（4月26日）上演，總獎金更高達二千四百萬港元。

周日香港經典一哩賽的報名馬匹還有「睿盛人生」、「小鳥天堂」、「白鷺金剛」、「美麗星晨」、「翠紅」、「晒冷」、「錶之宇宙」、「智勝神駒」、「喜尊龍」、「綫路滿貫」、「星幻」及「風將」。

此賽的後備馬匹分別為「幸運派彩」、「丞匡掠影」、「友瑩光」、「天然數字」、「開心三寶」、「加州熱浪」、「好實力」及「黃金騎士」。