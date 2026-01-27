Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林建康太太Lianne 大讚BLACKPINK演唱會精彩絕倫

韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「DEADLINE」由上周末(1月24日)起一連三日，於啟德體育園主場館舉行，吸引不少樂迷捧場。

「勇敢」系馬主林建康和其太太林黃寧艷（Lianne），日前與好朋友「閃耀」系馬主鄧鉅明和其太太鄧宣宏雁、「美麗」系馬主郭少明伉儷等友人，一起欣賞BLACKPINK香港站演唱會。

「勇敢」系馬主林建康 (左四) 和其太太林黃寧艷（Lianne）(左三)，日前與好朋友「閃耀」系馬主鄧鉅明和其太太鄧宣宏雁 (左一及左二) 、「美麗」系馬主郭少明伉儷(右一及右二)等友人，一起欣賞BLACKPINK香港站演唱會。
「勇敢」系馬主林建康和其太太林黃寧艷（Lianne），他們表示BLACKPINK這場演出真是精彩絕倫。
林黃寧艷也有向本報記者分享了其兒子Edward (中)，在2018年在韓國與四位BLACKPINK成員的合照。
林黃寧艷也有向本報記者分享了其兒子Edward，在2018年在韓國與四位BLACKPINK成員的合照。林太林黃寧豔說：「BLACKPINK香港世界巡迴演唱會真是令人難忘！從2018年我和兒子Edward在韓國濟州島第一次見到她們時，她們甜美可愛的笑容，到今天她們驚豔的美貌，這場演出真是精彩絕倫。」

