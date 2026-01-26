馬場浮世繪│墮馬多處骨裂 李寶利留院治療

去年十二月曾來港參加國際騎師錦標賽的意大利騎師李寶利，於剛周六在美國灣流馬場策騎競逐天馬國際盃草地短途賽期間，疑因坐騎Unconquerable Keen踏到前方馬匹後蹄而將其抛下；他隨即被送往當地醫院接受檢查，被發現腳踝、脛骨和腓骨均骨裂，須立即接受治療。

其經理人中谷其後表示，李寶利將配合療程，目前他唯一目標是盡快康復後上陣，有最新消息便會公布。李寶利的太太Kimberley則在社交媒體發消息，表示感謝來各界的祝福和問候，亦感謝在場醫護人員的迅速反應及行動，現時李寶利仍在醫院，準備接受進一步治療，目前情況穩定。

