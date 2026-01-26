鄧鉅明七十大壽行善
更新時間：10:40 2026-01-26 HKT
養過不少「閃耀」系馬（例如「閃耀鑽皇」、「閃耀之星」、「飛輪閃耀」等多駒）的馬主鄧鉅明，近期70歲大壽。他人緣極佳，其一班好朋友為他舉行生日宴。鄧鉅明充滿善心，把所有好友的賀金全數捐予保良局。
本報記者訪問鄧鉅明的好朋友「飛輪霸」馬主沈墨寧，沈墨寧說：「我的老友和好拍檔鄧生（鄧鉅明）過往很少搞生日宴，今年是他七十大夀，我們『飛輪系』和『日上』系姜炳輝和其太太為他舉行了一個小小的生日會，所有賀金全數捐給保良局慈善基金，大家玩的好開心。」
沈墨寧和其兒子沈慧林均祝願鄧鉅明身體健康！福如東海！壽比南山！拉多些頭馬！
