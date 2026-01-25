「嘉應高昇」平「精英大師」17連勝紀錄

香港馬王「嘉應高昇」昨午在沙田馬場獲萬千馬迷打氣之下，輕鬆衛冕1200米一級賽百週年紀念短途盃，終於追平了千禧年代傳奇馬王「精英大師」的17連勝香港紀錄。「精英大師」是於2005年4月24日完成17連捷壯舉，於2022年1月23日曾有被另一匹前馬王「金鎗六十」追平的可能，可惜當時已累積16連勝的「金鎗六十」最終敗走於一級賽董事盃只跑第二，「精英大師」的紀錄遂獨尊了近二十一年，直至昨午才被「嘉應高昇」看齊。「嘉應高昇」昨午贏得這場歷史性的勝仗後，練馬師大衛希斯立即表明下一目標，是於下月22日（年初六）增程跑1400米，於一級賽女皇銀禧紀念盃打衛冕戰，若然再捷便可再次改寫歷史，成為香港賽馬史上唯一能連贏十八場的王中之王。

「嘉應高昇」粉絲熱情打氣

「嘉應高昇」衝擊連捷紀錄是馬圈大事，吸引到不少粉絲昨日入沙田馬場打氣，跑道欄邊與看台上，滿目都是為牠打氣的旗幟與標語，氣氛非常熾熱。而馬迷對這匹馬王的熱情更不止於吶喊打氣，兼且用真金白銀支持，其獨贏投注額達4,090萬元，佔該場接近4,300萬元獨贏投注額的95%，更令電算機出現「奇景」，次熱門「舉步生風」的獨贏賠率高達65倍！投注人對「嘉應高昇」的「爆錶」熱情，也令馬會要做「蝕本」生意，「嘉應高昇」的獨贏賠率雖熱至下限的1.05倍，馬會仍要「津貼」逾400萬元作獨贏派彩。

「嘉應高昇」至今20次出賽贏18場頭馬，只曾於出道之初跑過兩席亞軍，戰績近乎完美。



