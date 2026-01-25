馬場密探048｜「浪漫勇士」輕取董事盃

今日沙田馬場舉行的第二場一級賽，三冠大賽首關董事盃，應屆香港盃冠軍「浪漫勇士」和香港一哩錦標冠軍「遨遊氣泡」碰頭，結果「浪漫勇士」輕易贏得其第二十一場頭馬，反而前短途馬王「金鑽貴人」得第二，「遨遊氣泡」只跑第三。

賽後「浪漫勇士」馬主劉栢輝賽後說：「『浪漫勇士』今場勝出董事盃，我是極之興奮，因為馬兒以往一直未贏過董事盃。自從『浪漫勇士』腳部受傷後，牠重新振作，傷瘉後連贏三場，我分外覺得這一刻是非常珍貴的。『浪漫勇士』今場勝出三冠長途首關千六米董事盃，下一關二千米香港金盃，然後再戰尾關二千四百米遮打盃，我希望馬兒在之後兩場長途系列賽持續交出好成績。」

「浪漫勇士」練馬師沈集成說:「我以『浪漫勇士』為榮，我真是很開心，我十分感謝馬房團隊包括副練、騎馬人、領班和馬伕，他們都做得很好，所以我們馬房的成績都保持穩定。我也要多謝麥道朗，他今早才抵港，他真是很喜歡『浪漫勇士』。當然，我十分多謝馬主劉栢輝，是他決定讓馬兒留在香港出爭三冠長途賽系列。其實『浪漫勇士』以往在日本和杜拜都有少少急，今次留在香港跑，馬兒更為成熟，更放鬆地去跑。『浪漫勇士』下一場跑沙田二千米香港金盃，此程是『浪漫勇士』最佳的路程，只要牠健康和狀態保持到，下場機會仍是非常樂觀；至於尾關遮打盃是二千四百米，我相信馬兒應該勝任。」

另外，文廄的「金鑽貴人」在董事盃只負於「浪漫勇士」跑得第二名，表現出色，文家良說：「『金鑽貴人』今場跑董事盃，是馬主兒子建議，他細心研究馬兒的血統，覺得馬兒可以勝任跑千六米，所以何不作出嘗試。我認為『金鑽貴人』未必有千八米長力，暫時跑千四米較合。」

按下圖睇更多相片：