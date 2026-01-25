馬場密探048｜「嘉應高昇」輕勝平紀錄
16:28 2026-01-25
發佈時間：16:28 2026-01-25 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-25 HKT
今日賽事其中一項一級賽，香港速度系列首關百週年紀念短途盃，馬王「嘉應高昇」被捧成一面倒的一點零倍全熱門，其演出亦沒有令捧場客失望，該駒在騎師潘頓胯下輕易以一又四分一馬位勝出，今仗也是「嘉應高昇」連續第十七場頭馬，追平前馬王「精英大師」的紀錄。
香港馬王「嘉應高昇」這匹全球最高分短途馬昨日勝出千二米一級賽百周年紀念短途盃，追平已塵封接近二十一年的「精英大師」的十七連連捷紀錄。
賽後練馬師希斯說：「『嘉應高昇』今場的勝負距離雖然不是牠本身贏最遠，但今場最後二百米贏來輕鬆，姿態仍然很出色。『嘉應高昇』下場將出戰二月二十二日千四米女皇銀禧紀念盃，增程跑千四米沒有問題，上季牠都能破紀錄時間在千四米贏女皇銀禧紀念盃，只要牠保持健康進度，下場的機會仍然樂觀。」
